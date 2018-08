Nikon Z7 e Z6, fotocamere mirrorless full frame

Luca Colantuoni,

Il produttore giapponese aveva confermato lo sviluppo di un nuovo Mirrorless System e ora è arrivato il giorno dell’annuncio ufficiale. Le due fotocamere mirrorless full frame Nikon Z7 e Z6 sono accompagnate dai tre obiettivi NIKKOR Z con innesto Z-Mount e dall’adattatore baionetta FTZ-Mount. Prezzi e disponibilità per l’Italia verranno comunicati in seguito.

Nikon Z7 e Nikon Z6 sono rispettivamente fotocamere di fascia alta e media. Il design è identico, così come la maggioranza delle specifiche. Le differenze principali sono quattro: risoluzione del sensore CMOS full frame (45,7 megapixel per Z7 e 24,5 megapixel per Z6), gamma ISO (64-25600 per Z7 e 100-51200 per Z6), autofocus ibrido (493 punti per Z7 e 273 punti per Z6) e ripresa continua ad alta velocità (9 fps per Z7 e 12 fps per Z6). Chiaramente la Nikon Z7 avrà un prezzo superiore.

Le nuove mirrorless hanno un corpo in lega di magnesio, moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.2 integrati e schermo touch inclinabile da 3,2 pollici con risoluzione di 2,1 megapixel. Entrambe resistono alla polvere e alle gocce d’acqua, come la Nikon D850. Sono inoltre presenti l’uscita HDMI tipo C, la porta USB Type-C, jack audio in/out da 3,5 millimetri, slot per schede XQD e batteria ricaricabile EN-EL15b. Il mirino elettronico di tipo OLED a 3,960k pixel ha una copertura dell’inquadratura del 100% circa, un ingrandimento pari a 0,8x ed un angolo di visione diagonale di 37 gradi.

Le Nikon Z7 e Z6 supportano la registrazione di video a risoluzione 4K UHD (3840×2160 pixel a 24/25/30fps) e full HD a 120fps. Le fotocamere sono inoltre dotate di un sistema di stabilizzazione a 5 assi che riduce le vibrazioni. Il produttore ha sviluppato il nuovo innesto Z-Mount con un diametro di 55 millimetri. Lo spazio ridotto (16 millimetri) tra la baionetta e il sensore permette di catturare più luce.

Per utilizzare le precedenti ottiche F-Mount occorre l’adattatore FTZ-Mount. Nikon ha infine presentato tre nuovi obiettivi, ovvero lo zoom standard NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, il grandangolo a lunghezza focale fissa NIKKOR Z 35mm f/1.8 S e l’obiettivo standard a lunghezza focale fissa NIKKOR Z 50mm f/1.8 S.