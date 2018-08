Panasonic annuncia la compatta Lumix LX100 II

Luca Colantuoni,

Panasonic ha presentato ufficialmente la nuova fotocamera compatta Lumix LX100 II. Due sono le novità principali rispetto alla precedente Lumix LX100, ovvero la maggiore risoluzione del sensore e lo schermo touch che permette di accedere velocemente alle principali funzioni. Il design è rimasto praticamente invariato, così come la disposizione di ghiere e pulsanti.

La Lumix LX100 II ha un sensore MOS Micro Quattro Terzi da 21,77 megapixel (17 megapixel effettivi) con un eccellente rapporto segnale/rumore che consente di ottenere foto nitide fino alla massima sensibilità ISO di 25.600. L’obiettivo Leica DC VARIO-SUMMILUX, dotato di zoom ottico 3.1x, ha un’apertura f/1.7-2.8 e una lunghezza focale equivalente di 24-75 millimetri. La possibilità di passare da grandangolo a teleobiettivo, l’elevata velocità dell’otturatore e la stabilizzazione ottica Power OIS permettono di scattare immagini perfette in qualsiasi condizione di illuminazione.

La fotocamera è dotata di un autofocus ad alta velocità (0,10 secondi) e uno scatto in modalità burst a 11 fps (AFS)/5,5 fps (AFC) per mettere a fuoco anche i soggetti in rapido movimento. È presente inoltre Starlight AF che consente di fotografare le stelle. Il mirino LVF (Live View Finder) da 0,38 pollici ha una risoluzione equivalente di 2,76 megapixel e offre un ingrandimento 0,7x, mentre il display LCD touch da 3 pollici ha una risoluzione di 1,24 megapixel.

Presenti inoltre i chip WiFi 802.11b/g/n e Bluetooth 4.2, uscita micro HDMI, porta micro USB 2.0, slot microSD, microfono stereo e altoparlante mono. La batteria ha una capacità di 1.025 mAh. Tra le numerose funzioni spiccano 4K Photo, Post Focus e la modalità L.Monochrome D in Photo Style che permette di ottenere immagini in bianco e nero. La Lumix LX100 II sarà disponibile da ottobre ad un prezzo di 949,00 euro.