TCL annuncia nuove TV 4K con Android

Luca Colantuoni,

TCL, terzo produttore mondiale di televisori, ha svelato la nuova Serie C76 composta dai modelli da 55 e 65 pollici con risoluzione 4K. Le due Android TV possiedono un design molto elegante con cornici quasi invisibili su tre lati e una soundbar JBL nella parte inferiore. La Serie C76 ha vinto il premio EISA “Best Buy LCD TV 2018-2019“.

TCL ha voluto progettare la Serie C76 come un’opera d’arte che dura nel tempo. È stato infatti utilizzato l’alluminio per le sottili cornici da 7,9 millimetri, eliminando viti ed elementi in plastica. La TV diventa quindi un oggetto di arredamento che si integra perfettamente con lo stile di ogni abitazione. Lo schermo ha una risoluzione di 3840×2160 pixel e supporta lo standard HDR10 che genera immagini dettagliate grazie alla precisa riproduzione dei chiaroscuri. La tecnologia Micro Dimming permette inoltre di avere una resa cromatica naturale.

Nella parte inferiore delle TV è presente una soundbar JBL con sei altoparlanti per un totale di 60 Watt, in grado di offrire un’esperienza cinematografica grazie anche al supporto per Dolby Digital Plus e DTS. La Serie C76 integra sintonizzatori DVB-T2 e DVB-S2, un processore quad core, 16 GB di storage, chip WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.0. Sono inoltre presenti tre porte HDMI 2.0a, due porte USB, modulo CI, porta Ethernet e uscita audio digitale ottica.

Il sistema operativo è Android TV basato su Android 8.0 Oreo. Le TV supportano ovviamente Chromecast e le applicazioni pubblicate sul Google Play Store. È possibile anche accedere ad Internet tramite browser e riprodurre video nei formati più diffusi fino alla risoluzione 4K. La Serie C76 permette di utilizzare i comandi vocali di Assistente Google e di controllare i dispositivi della smart home compatibili con Google Home. Le due TV arriveranno sul mercato a metà settembre.