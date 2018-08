Lenovo annuncia 5 tablet Android per la famiglia

Luca Colantuoni,

Lenovo è uno dei pochi produttori che offre ancora questo tipo di dispositivi nonostante la crisi del settore. I cinque tablet Android appartengono alla fascia bassa e sono stati realizzati per l’intrattenimento in famiglia. I migliori del lotto sono i Lenovo Tab M10 e P10 con schermo da 10,1 pollici e processori octa core. I Lenovo E7, E8 e E10 hanno invece schermi da 7/8/10,1 pollici e processori quad core.

Lenovo Tab P10 e M10

Il Lenovo Tab P10 è il modello più interessante. Il tablet possiede un telaio in alluminio (frame) e vetro (cover), schermo da 10,1 pollici con risoluzione full HD (1920×1200 pixel) e quattro altoparlanti con Dolby Atmos. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 450, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Sono presenti inoltre due fotocamere da 8 e 5 megapixel, chip WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali e batteria da 7.000 mAh. Il sistema operativo è Android Oreo.

Il Lenovo Tab M10 ha invece uno schermo da 10,1 pollici (1920×1200 pixel), processore Snapdragon 450, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, fotocamere da 5 e 3 megapixel, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, due altoparlanti con Dolby Atmos, batteria da 4.850 mAh e Android Oreo.

Lenovo Tab E7, E8 e E10

La nuova serie E è composta da tre modelli ed è indirizzata agli utenti che cercano tablet molto economici. Il Lenovo Tab E7 ha uno schermo da 7 pollici (1024×600 pixel), processori MediaTek MT8167 (WiFi) e MT8321 (WiFi+3G), fino a 1 GB di RAM, fino a 16 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 2 e 0,3 megapixel, batteria da 2.750 mAh e Android 8.1 Oreo (Go Edition).

Il Lenovo Tab E8 possiede invece uno schermo da 8 pollici (1280×800 pixel) e integra un processore MediaTek MT8163B, fino a 1 GB di RAM, fino a 16 GB di storage, fotocamere da 5 e 2 megapixel, chip WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 e GPS, batteria da 4.850 mAh e altoparlante con Dolby Atmos. Il sistema operativo è Android Nougat.

Infine, il Lenovo Tab E10 ha un display da 10,1 pollici (1280×800 pixel), processore Snapdragon 210, fino a 2 GB di RAM, fino a 16 GB di storage, fotocamere da 5 e 2 megapixel, chip WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 e GPS, batteria da 4.850 mAh e due altoparlanti con Dolby Atmos. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo (Go Edition). Prezzi e disponibilità per il mercato italiano saranno comunicati in seguito.