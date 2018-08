Archos Access 57, nuovo smartphone con Android Go

Luca Colantuoni,

La distribuzione di Android 8.1 Oreo (Go Edition) da parte di Google ha dato origine ad una proliferazione di smartphone economici, l’ultimo dei quali è stato annunciato dal produttore francese. Il nuovo Archos Access 57, che verrà mostrato all’IFA 2018 di Berlino, possiede alcune interessanti caratteristiche, nonostante sia un dispositivo di fascia bassa.

Archos Access 57 ha uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione FWVGA+ (960×480 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. All’interno del telaio in plastica trova posto un processore quad core Spreadtrum SC9832E a 1,4 GHz, affiancato da 1 GB di RAM e 8/16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 64 GB. Si tratta di una dotazione hardware sufficiente per l’esecuzione delle app più popolari, la navigazione su Internet e la riproduzione di contenuti multimediali. Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 8 e 2 megapixel.

La connettività è garantita dai tradizionali moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti la radio FM, il jack audio da 3,5 millimetri, porta micro USB, accelerometro, bussola digitale e sensori di luminosità/prossimità. Manca invece il lettore di impronte digitali, quindi gli utenti devono utilizzare le classiche opzioni di sicurezza. La batteria rimovibile da 2.400 mAh offre un’autonomia massima di 15 ore in conversazione e 80 ore in standby.

Il sistema operativo è sicuramente il punto di forza dello smartphone. Android Go è infatti una versione ottimizzata di Android 8.1 Oreo che occupa meno spazio di storage e lascia più RAM a disposizione delle app. Oltre a quelle di Google, tra cui Gmail Go, Maps Go, Youtube Go e Google Assistant Go, gli utenti troveranno anche due app proprietarie: Archos Video e Archos Files. Lo smartphone sarà disponibile da ottobre ad un prezzo di 79,99 euro.