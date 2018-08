Honor 8X e 8X Max, annuncio il 5 settembre

Luca Colantuoni,

Qualche giorno fa erano circolate online le presunte specifiche del nuovo Honor 8X. Si scopre ora che il dispositivo in questione è in realtà la versione Max con schermo da 7,12 pollici. Il produttore cinese ha infatti confermato i nomi Honor 8X e 8X Max, pubblicando un’immagine sul social network Weibo che indica anche la data scelta per l’evento di presentazione: 5 settembre.

Entrambi i modelli avranno un design piuttosto differente da quello dell’attuale Honor 7X. Nella parte superiore dello schermo è presente infatti un notch che ospita la fotocamera frontale e i sensori. Per Honor 8X Max si prevede un display da 7,12 pollici con risoluzione full HD+ (2244×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18.7:9. Lo smartphone dovrebbe integrare un processore octa core Snapdragon 660, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

La dotazione hardware prevista comprende inoltre una doppia fotocamera posteriore da 16 e 2 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, slot microSD, batteria da 4.900 mAh, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM), jack audio da 3,5 millimetri e porta USB Type-C. Non ci sono invece informazioni su Honor 8X, ma sicuramente la diagonale dello schermo sarà inferiore e verrà utilizzato un processore meno potente.

Il sistema operativo sarà Android 8.1 Oreo con interfaccia EMUI 8.2. Altri dettagli arriveranno sicuramente nel corso dei prossimi giorni. Per la conferma ufficiale si dovrà invece attendere l’annuncio del 5 settembre.