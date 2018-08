Luca Colantuoni,

Come già accaduto con il P20 Lite anche il Mate 20 Lite arriverà sul mercato in anticipo rispetto agli altri due modelli della serie. La pagina riservata allo smartphone è apparsa sul sito di un rivenditore polacco, da cui è possibile vedere il design e conoscere tutte le specifiche. I Mate 20 e Mate 20 Pro potrebbero essere annunciati all’inizio di settembre.

Il Mate 20 Lite possiede una cover posteriore in vetro. Huawei ha scelto questo materiale solo per un fattore estetico, in quanto non è disponibile la ricarica wireless (impossibile con una cover in alluminio). Altra novità rispetto alla precedente generazione è il notch nella parte superiore dello schermo IPS da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9. La dotazione hardware comprende un processore octa core Kirin 710, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Il Mate 20 Lite ha quattro fotocamere in totale. Le due posteriori hanno sensori da 24 e 2 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.8, mentre per le due frontali sono stati scelti sensori da 20 e 2 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/2.0. In entrambi i casi, la fotocamera secondaria rileva l’informazione sulla profondità e permette di applicare l’effetto bokeh. La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth, GPS, NFC e LTE (dual SIM).

Sono inoltre presenti la porta USB Type-C, il lettore di impronte digitali sul retro e la batteria da 3.750 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia EMUI. Dimensioni e peso sono 158,3×75,3×7,6 millimetri e 172 grammi, rispettivamente. Il prezzo indicato sulla pagina del rivenditore polacco è 1.599 zloty, pari a circa 375,00 euro.