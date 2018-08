iPhone 2018: presentazione il 12 settembre?

Marco Grigis,

I nuovi iPhone di Apple potrebbero essere presentati al pubblico il prossimo 12 settembre. È quanto riferiscono alcune fonti europee, sebbene il gruppo di Cupertino non abbia al momento inoltrato gli inviti alla stampa, in base ad alcune indiscrezioni raccolte da informatori anonimi. Una data abbastanza inconsueta per il gruppo californiano, considerato come l’azienda scelga solitamente il martedì come giorno settimanale per il lancio dei suoi prodotti.

Secondo alcune fonti raccolte dalla testata francese Europe 1, così come riferito da AppleInsider, la presentazione dei nuovi iPhone 2018 potrebbe avvenire il prossimo 12 settembre, alle 10 del fuso di San Francisco. Una giornata insolita per Cupertino, così come già accennato, poiché cade in un mercoledì anziché il più tradizionale martedì. La scelta, tuttavia, potrebbe essere stata effettuata per non sovrapporre l’evento con le commemorazioni per l’11 settembre.

Stando a quanto reso noto, l’evento potrebbe tenersi presso lo Steve Jobs Theater di Apple Park e, informazione non da poco, i primi modelli dei nuovi smartphone potrebbero essere venduti già da venerdì 14 settembre, almeno negli Stati Uniti. Quest’ultima informazione sarebbe stata confermata nelle ultime settimane anche da alcuni carrier mobile internazionali, i quali starebbero preparando la loro catena di distribuzione per un aumento delle richieste da parte dei consumatori proprio a partire dal 14 del mese.

Come già noto, Apple potrebbe presentare ben tre smartphone in questa tornata di aggiornamenti. Due modelli rappresenteranno la naturale prosecuzione di iPhone X, con esemplari dall’estetica identica offerti nelle dimensioni da 5.8 e 6.5 pollici, entrambe con schermo OLED. Vi potrebbero inoltre essere dei dispositivi mid-level, da 6.1 pollici e con display LCD, proposti al pubblico a prezzi lievemente ridotti rispetto ai flagship della linea. L’evento Apple, però, potrebbe non essere incentrato unicamente sugli smartphone: secondo gli esperti il gruppo potrebbe cogliere l’occasione per presentare anche Apple Watch Series 4, nonché la rinnovata linea degli iPad Pro con schermo edge-to-edge.