Marco Grigis,

L’evento Apple di settembre si avvicina, tanto che alcune fonti hanno già scommesso sul 12 del prossimo mese, e quindi anche il tanto atteso lancio dei nuovi iPhone. Il gruppo di Cupertino, tuttavia, potrebbe andare ben oltre alla presentazione di nuovi smartphone, così come spiegano alcune indiscrezioni raccolte da Bloomberg. Quali sono, di conseguenza, i dispositivi che potrebbero apparire sul mercato nelle prossime settimane?

Potrebbe essere un evento molto affollato, quello che Apple sta preparando per le prime settimane di settembre. Il gruppo di Cupertino, infatti, starebbe pensando di separare i lanci autunnali in due appuntamenti ben distinti: uno a settembre, per le novità su iOS e dintorni, e uno a ottobre per l’universo dei Mac.

Secondo quanto riferito da Mark Gurman e Debby Wu di Bloomberg, il protagonista del keynote di settembre sarà certamente iPhone, nelle sue tre inedite configurazioni. Così come già accennato nel corso degli ultimi mesi, Apple potrebbe svelare due modelli OLED, rispettivamente da 5.8 e 6.5 pollici, e un esemplare LCD da 6.1 dedicato alla fascia media del mercato. Quest’ultimo, inoltre, potrebbe essere offerto in diversi colori per la scocca, così come già successo in passato per iPhone 5S. Il dettaglio importante odierno, però, è sul nome: secondo la testata, infatti, le due edizioni OLED potrebbero chiamarsi iPhone Xs e iPhone Xs Plus.

Il gruppo di Cupertino potrebbe trovar spazio anche per lanciare i rinnovati iPad Pro, questi ultimi sempre nelle versioni da 10.5 e 12.9 pollici, ma dal design completamente rinnovato grazie all’introduzione di un display edge-to-edge. I tablet, inoltre, potrebbero essere compatibili con Face ID, il riconoscimento 3D del volto introdotto con iPhone X.

Non è però tutto, poiché l’azienda californiana starebbe pianificando anche il lancio di Apple Watch Series 4, di cui non sono emerse particolari indiscrezioni sul fronte delle caratteristiche hardware, nonché di accessori da tempo attesi, come AirPower per la ricarica wireless dei dispositivi.