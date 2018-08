LG V40 ThinQ, schermo OLED da 6,3 pollici?

Luca Colantuoni,

Entro fine anno è previsto il lancio del V40 ThinQ, vero successore dell’attuale V30, visto che il V35 ThinQ è disponibile solo in alcuni paesi. Sul sito Slashleaks sono state pubblicate nuovi render e un video dello smartphone che svelano il nuovo design delle serie e confermano la presenza di una tripla fotocamera posteriore.

Le immagini sono state ottenute a partire dai disegni CAD ufficiali, quindi non dovrebbero esserci molte differenze rispetto alla versione finale. In base alle informazioni ricevute dal sito, le dimensioni del V40 ThinQ sono 158,8×75,8×7,8 millimetri (8,2 millimetri considerando la sporgenza del modulo fotografico), quindi è più alto, più largo e più sottile del V30 (151,7×75,4×7,3 millimetri). La maggiore altezza è dovuta allo schermo da 6,3 pollici che dovrebbe avere una risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel). Il possibile rapporto di aspetto 19.5:9 indica chiaramente la presenza del notch, come si vede nel video e nelle immagini.

Altra evidente novità rispetto ai precedenti modelli della serie è la tripla fotocamera posteriore. Una simile soluzione è già stata adottata da Huawei per il suo P20 Pro, ma LG ha mantenuto l’orientamento orizzontale. Le tre lenti sono quindi affiancate al flash LED e disposte al centro della parte posteriore. Sotto di esse è visibile il lettore di impronte digitali. Lungo il lato destro si notano il pulsante di accensione e lo slot ibrido (microSD e SIM), mentre lungo il lato sinistro ci sono i pulsanti del volume e il pulsante per Google Assistant.

Il V40 ThinQ dovrebbe avere un processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, doppia fotocamera frontale, jack audio da 3,5 millimetri, Quad DAC Hi-Fi e porta USB Type-C. Il sistema operativo potrebbe essere Android 9 Pie, visto che l’annuncio dello smartphone è previsto per ottobre o novembre.