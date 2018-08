Sony Xperia XZ3, singola fotocamera da 48 MP?

Luca Colantuoni,

A pochi giorni dall’inizio dell’IFA 2018 di Berlino, dove il produttore giapponese potrebbe annunciare il nuovo smartphone di fascia alta, è apparsa online un’immagine del Sony Xperia XZ3 che mostra il design e alcuni dettagli hardware. Una delle novità previste è la singola fotocamera posteriore da 48 megapixel.

Il Sony Xperia XZ3 dovrebbe avere un telaio in alluminio e vetro come nell’attuale Xperia XZ2. Per quanto riguarda l’estetica non si notano grandi cambiamenti. Lo spessore delle cornici è leggermente inferiore, ma ancora piuttosto evidenti. Il produttore non ha quindi seguito la “moda” del notch dei suoi principali concorrenti (Samsung esclusa). in base alle recenti indiscrezioni, lo schermo avrà una diagonale di 5,7 pollici e una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel).

L’immagine conferma la presenza di una singola fotocamera posteriore, affiancata dal flash dual LED e dall’autofocus ibrido. Sony potrebbe utilizzare un sensore IMX586 da 48 megapixel, del quale sono stati individuati riferimenti nel database di Geekbench. Il record attuale appartiene al sensore da 40 megapixel dello Huawei P20 Pro. Lungo il lato destro dello smartphone si nota chiaramente il pulsante fisico che comanda l’otturatore.

La dotazione hardware del nuovo Xperia XZ3 dovrebbe comprendere un processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD, lettore di impronte digitali, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM), jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 3.240 mAh. Il sistema operativo sarà probabilmente Android 8.1 Oreo, aggiornabile ad Android 9 Pie. L’evento di presentazione è stato organizzato per il 30 agosto.