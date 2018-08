Apple brevetta lo Steve Jobs Theater

Marco Grigis,

Lo Steve Jobs Theater, l’auditorium sotterraneo da 1.000 posti che sorge al centro di Apple Park, diventa ufficialmente un brevetto targato mela morsicata. È quanto rivelano alcuni documenti pubblicati dalla stampa a stelle e strisce, pronti a confermare come Apple abbia deciso di proteggere il design esterno della struttura, affinché rimanga unica al mondo.

L’auditorium dedicato al co-fondatore di Apple, inaugurato lo scorso anno in occasione della tradizionale presentazione degli iPhone, rappresenta un’opera architettonica curata nei minimi dettagli. Una struttura circolare esterna completamente in vetro accoglie i visitatori, consentendo l’accesso all’auditorium sotterraneo da 1.000 posti, dotato di ogni ultima tecnologia di connessione e di comode e costosissime poltrone in pelle. La costruzione, che ricorda lo stile voluto proprio da Steve Jobs per i suoi Apple Store, è quindi circondata da un grande e verde parco ed è alimentata al 100% da energie rinnovabili.

Secondo quanto riportato da CultOfMac, Apple ha deciso di brevettare alcuni elementi del design dello Steve Jobs Theater, tra cui la vetrata esterna circolare, gli ascensori rotanti affinché i visitatori possano entrare e uscire sempre dalla stessa porta, quindi le pareti a scomparsa per garantire l’accesso all’area di testing dei prodotti.

Non è insolito che Apple decida di brevettare design ben oltre ai suoi dispositivi: in passato la società ha registrato l’architettura esterna di diversi Apple Store, ma anche prodotti singolari come i vasi per le piante oppure i contenitori per la pizza offerti ai dipendenti. In merito a questa richiesta di brevetto non emergono particolari dettagli, fatta eccezione per una lunga lista di designer: il direttore dell’Apple Retail Real Estate & Development Doo Ho Lee, l’architetto dell’Apple Retail Americas Design Team Ted Nordstrom, Winston Shu di Integrated Design Associates e Mung Fei Yim, designer IDA.

Il prossimo appuntamento aperto alla stampa presso lo Steve Jobs Theater è atteso nelle prime settimane di settembre, quando Apple approfitterà di questa location per presentare i suoi nuovi iPhone.