LG G7 One e G7 Fit, schermo FullVision con notch

Luca Colantuoni,

Anche LG sarà presente all’IFA 2018 di Berlino. Il produttore coreano ha infatti annunciato due nuovi smartphone che gli utenti potranno ammirare all’importante manifestazione tedesca che inizierà il 31 agosto. Il G7 One è il modello più interessante, in quanto è il primo smartphone LG con Android One. Il G7 Fit ha invece una dotazione hardware leggermente inferiore, ma diverse caratteristiche in comune.

Come si può intuire dai nomi, entrambi i dispositivi sono “parenti” del top di gamma G7 ThinQ. I due smartphone hanno ricevuto le certificazioni IP68 e MIL-STD-810G, quindi resistono alle condizioni ambientali estreme. Lo schermo FullVision da 6,1 pollici ha una risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel), un rapporto di aspetto 19.5:9, un’elevata luminosità che permette di vedere il display anche sotto la luce solare diretta e supporta la tecnologia HDR10.

Il G7 One integra un processore Snapdragon 835, affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 16 e 8 megapixel, abbinati rispettivamente ad obiettivi con apertura f/1.6 e f/1.9. Il G7 Fit integra invece un processore Snapdragon 821, 4 GB di RAM, 32 GB di storage (64 GB per la versione Fit+), slot microSD, fotocamera posteriore da 16 megapixel (obiettivo con apertura f/2.2) e frontale da 8 megapixel (obiettivo con apertura f/1.9).

Queste sono le rimanenti specifiche dei due smartphone: connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth (5.0 per G7 One, 4.2 per G7 Fit), GPS, NFC e LTE, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, altoparlanti Boombox, Advanced Hi-Fi Quad DAC, batteria da 3.000 mAh. Solo il G7 One ha un pulsante dedicato per Google Assistant. Su questo modello è installata la versione stock di Android 8.1 Oreo, mentre sul G7 Fit è stata aggiunta l’interfaccia LG UX. Disponibilità e prezzi non sono stati comunicati.