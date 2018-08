Facebook Watch ora disponibile in tutto il mondo

Floriana Giambarresi,

A un anno dal lancio negli Stati Uniti, Facebook Watch è ora disponibile in tutto il mondo, dando così anche agli utenti italiani un luogo per scoprire nuovi video, per raggiungere i creatori di contenuti e gli editori preferiti e per fruire di nuove esperienze condivise, che mettono le persone al centro. Annunciate al contempo nuove opportunità per i creatori e gli editori di tutto il mondo, attraverso l’espansione del programma Ad Breaks.

Oggi rendiamo Facebook Watch disponibile ovunque, offrendo alle persone in tutto il mondo un nuovo modo per scoprire video straordinari e interagire con amici, creator e altri fan. Abbiamo lanciato Watch negli Stati Uniti un anno fa per offrire alle persone un posto su Facebook in cui trovare i loro programmi e creator di video più amati e per avviare conversazioni in merito con amici, altri fan e persino i creator stessi. Nell’ultimo anno, abbiamo reso l’esperienza più social, ad esempio consentendo di vedere con più facilità i video che gli amici hanno condiviso o a cui hanno messo “Mi piace”, creando programmi incentrati sulla partecipazione del pubblico e aprendo Watch ai video delle Pagine. Questi aggiornamenti hanno aiutato le persone a scoprire e interagire in modo maggiore con i video che amano, da Red Table Talk con Jada Pinkett Smith, al programma dietro le quinte del magnate del settore della cosmesi Huda Kattan, Huda Boss, fino alle partite in diretta della MLB. Ora chiunque potrà usare Watch in tutto il mondo.

Così annuncia Facebook in un post sul blog, dove spiega anche in dettaglio cosa sarà possibile trovare sulla piattaforma video:

Un luogo per scoprire nuovi video : trovare gli ultimi video, dall’intrattenimento allo sport, passando per le notizie e molto altro, il tutto nel proprio feed personalizzato di Watch

: trovare gli ultimi video, dall’intrattenimento allo sport, passando per le notizie e molto altro, il tutto nel proprio feed personalizzato di Watch Un modo per restare al passo con i creator e gli editori preferiti: nella parte superiore del feed di Watch è possibile vedere la propria lista dei video, una raccolta dei video recenti delle Pagine seguite. Si può personalizzare questa sezione seguendo più Pagine o rimuovendone dalla lista di Pagine seguite all’interno di Watch

delle Pagine seguite. Si può personalizzare questa sezione seguendo più Pagine o rimuovendone dalla lista di Pagine seguite all’interno di Watch Un luogo in cui raccogliere i video salvati e guardarli in un secondo momento su Watch

e guardarli in un secondo momento su Watch Video a cui si può partecipare: Facebook sta creando nuove esperienze video incentrate sulle persone, dando loro la possibilità di definire la direzione dei contenuti. Nel corso del tempo sarà così possibile trovare nuove esperienze video nel proprio feed di Watch, come i video party, le prime visioni e i video incentrati sulla partecipazione del pubblico, come il nuovo gioco a premi Confetti. E il social renderà più facile la ricerca dei video in diretta per consentire a ogni utente di discutere dei momenti importanti proprio mentre stanno accadendo.

L’espansione di Facebook Watch a livello globale comporta anche più opportunità per editori e creatori di contenuti: la piattaforma sta infatti ampliando il programma di ad break in modo più partner possano guadagnare dai propri video e ottenere nuove statistiche, strumenti e best pratice per lavorare al meglio.

Facebook Watch è da ora disponibile in tutto il mondo su iOS e Android. Per fruirne, basta cercare l’icona nella barra dei collegamenti rapidi o il segnalibro “Altro” su Android, iOS o sul Web. È inoltre possibile fruire della piattaforma anche su Apple TV, Samsung Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Xbox One e Oculus TV.