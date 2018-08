Google modifica l’interfaccia di Wear OS

Luca Colantuoni,

Google ha annunciato importanti cambiamenti per il sistema operativo dedicati agli smartwatch. La prossima versione di Wear OS, attesa nel corso del mese di settembre, introdurrà una rinnovata interfaccia con nuove gesture che permettono accedere in maniera rapida alle principali funzionalità. In particolare, l’azienda di Mountain View ha cambiato le gesture per visualizzare Google Assistant, Google Fit, notifiche e impostazioni.

Con uno swipe verso destra si accede alla schermata di Google Assistant. Qui vengono inserite tutte le informazioni utili, come lo stato di un volo, la prenotazione di una camera o le condizioni del tempo. L’assistente fornirà agli utenti un aiuto proattivo e personalizzato, cercando di anticipare le varie necessità. Durante il giorno potrà, ad esempio, ricordare un appuntamento o consigliare di portare l’ombrello. I suggerimenti diventeranno più precisi con il passare del tempo e con l’aggiunta di future funzionalità.

Con uno swipe verso sinistra viene mostrata la nuova interfaccia di Google Fit con i due anelli che indicano i minuti di movimento e i punti cuore. Basta un tap per vedere tutti i dettagli del proprio allenamento.

Con uno swipe verso l’alto appare la schermata delle notifiche. Invece di schermate singole vengono mostrate tutte le notifiche in un pannello scorrevole. Per eliminare una notifica o scrivere una risposta veloce sono sufficienti pochi tap.

Infine, con uno swipe verso il basso si apre la schermata delle impostazioni rapide. Su smartwatch con NFC, una delle icone sarà quella di Google Pay. Se non è presente il chip per il pagamenti mobile lo spazio può essere assegnato ad un’altra funzione, ad esempio Find My Phone.

Per cambiare la watch face è necessario tenere premuto sullo schermo, mentre il pulsante fisico dell’orologio può essere utilizzato per vedere tutte le app (pressione breve) e attivare Google Assistant (pressione lunga). La nuova versione del sistema operativo arriverà su tutti gli smartwatch con Wear OS 2.0.