IFA 2018, Acer Aspire: la gamma si rinnova

Floriana Giambarresi,

In occasione dell’IFA 2018 di Berlino, Acer ha annunciato un elegante refresh dell’All-in-One Acer Aspire Z 24 e dei notebook della serie Acer Aspire. Basati tutti sul sistema operativo Windows 10, si rivolgono a pubblici diversi essendo infatti stati pensati per soddisfare ogni esigenza.

Acer Aspire Z 24 è un PC Windows all-in-one pensato soprattutto per le famiglie: disegnato con uno stile raffinato per ben adattarsi con il salotto di casa, è progettato per la connettività, la navigazione sul web, i social media, la visione di film e il casual gaming. Spesso solo 11 millimetri, si caratterizza per una scocca posteriore elegante e per un display IPS Full HD da 23,8 pollici dalla cornice ultrasottile, mentre al suo interno si ha un processore Intel Core i7+ di ottava generazione con supporto fino a 32 GB di memoria Intel Optane e una scheda grafica NVIDIA GeForce MX150. Presente un array di microfoni ad ampio raggio composto da quattro elementi, per far sì che i clienti possano sfruttare al meglio l’assistente vocale di fiducia, che si tratti di Amazon Alexa o Cortana, per ottenere previsioni meteorologiche, riprodurre musica e per gestire le attività quotidiane fino a 4 metri di distanza.

Per quanto riguarda i refresh della gamma di notebook Aspire, il modello Aspire 3 è progettato per gli studenti, Aspire 5 per chi cerca un portatile ideale per lavoro e intrattenimento e Aspire 7 per i creatori di contenuti, designer e utenti prosumer.

Circa le specifiche tecniche, Acer Aspire 7 è dotato di un processore Intel Core i7-8705G di ottava generazione, fino a 16GB di memoria DDR4, fino a 512 GB di storage di grafica Radeon RX Vega M GL, il tutto racchiuso in una sottile scocca da 16,9 millimetri interamente in metallo e di peso inferiore a 1,6 kg; caratterizzato da un design in metallo con cover raffinata in magnesio-litio, si basa su un display IPS da 15,6 pollici Ultra HD con supporto 4K. Acer Aspire 5 si basa invece sugli ultimi processori Intel Core i7 di ottava generazione con Wi-Fi Gigabit integrato e scheda grafica NVIDIA GeForce MX150, nonché di uno schermo IPS Full HD da 15,6 pollici con tecnologia Acer Color Intelligence. Infine, Acer Aspire 3 con display Full HD da 14 pollici è disponibile in una varietà di colori vivaci venendo incontro alle esigenze di tutti con opzioni di archiviazione aggiornabili; dispone inoltre di un touchpad di precisione, tecnologia Acer BluelightShield, una porta HDMI, 3 porte USB e un’unità DVD integrata opzionale, e arriva a ospitare fino a 8 GB di memoria DDR4 a 2666 MHz.

Annunciati in occasione dell’IFA 2018 anche i prezzi e l’uscita dei nuovi prodotti: Acer Aspire Z 24 sarà disponibile in Europa a ottobre a partire da 899 euro; Acer Aspire 5 da dicembre, a partire da 748 euro, e Acer Aspire 3 nel Q1 a partire da 399 euro.