IFA 2018: Acer Chromebook 514, bello e conveniente

Floriana Giambarresi,

In occasione dell’IFA 2018 di Berlino, Acer annuncia il lancio dell’Acer Chromebook 514, nuovo portatile con cuore Chrome OS rivolto gli amanti della tecnologia, ai giovani professionisti e agli studenti universitari.

Resistente, robusto ed elegante, Acer Chromebook 514 si caratterizza per un design in metallo in grado di resistere anche a piegamenti e ammaccature; dotato di un display touch da 14 pollici da 1920 x 1080 pixel di risoluzione con cornice sottilissima, di soli 6 millimetri, e di angolo di visione ampio, fa in modo che gli utenti possano fruire della migliore esperienza di riproduzione film, serie TV e video. Il touchpad è un Corning Gorilla e non manca una webcam HDR per una chiarezza e nitidezza nelle videochiamate cristalline. A disposizione, porte in quantità: le porte USB 3.1 Type-C reversibili sono facili da utilizzare e mettono a disposizione una velocità di trasferimento fino a 5 Gb / sec, 10 volte più veloci di quella garantita dallo standard USB 2.0.

Il sistema operativo a bordo è Chrome OS, installato su tutti i Chromebook, che rende il portatile veloce da avviare e usare, facilmente utilizzabile da chiunque, sicuro e dotato di una buona autonomia, pari a circa 12 ore d’utilizzo. «Con Chrome OS, gli utenti possono comunque utilizzare il loro software preferito, dal momento che i più usati programmi di produttività per ufficio come Microsoft Office e Skype dispongono di versioni compatibili con Chrome», spiega Acer nel comunicato inviato per l’occasione.

Non vi sono ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche, ma è probabile che se ne saprà di più in prossimità della disponibilità sul mercato, che è prevista per ottobre 2018. Il prezzo per la configurazione di base sarà pari a 449 euro.