IFA 2018: Dell XPS 13 2-in-1 e Inspiron 2-in-1

Luca Colantuoni,

Dell inaugura l’IFA 2018 di Berlino con l’annuncio dei nuovi notebook appartenenti alle serie XPS 13 2-in-1 e Inspiron 2-in-1. La novità principale è rappresentata dalla presenza dei processori Intel Amber Lake e Whiskey Lake che offrono maggiori prestazioni, migliore connettività e consumi inferiori rispetto alla precedente generazione.

Dell XPS 13 2-in-1 (9365)

Il produttore statunitense ha aggiornato il convertibile XPS 13 2-in-1, integrando i nuovi processori Intel Core i5-8200Y e Core i7-8500Y. Nessuna novità per il telaio in alluminio e il poggiapolsi in fibra di carbonio. Anche l’ottimo schermo InfinityEdge da 13,3 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) o Quad HD+ (3200×1800 pixel) è rimasto invariato. Sotto il display, protetto dal Gorilla Glass 4, è presente la webcam a 720p compatibile con Windows Hello. Presenti inoltre due altoparlanti stereo da 1 Watt.

Dell XPS 13 2-in-1[/caption]

Dell offre configurazioni con 4/8/16 GB di RAM LPDDR3 a 1.866 MHz e SSD da 128 GB SATA o PCIe da 256/512/1024 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.2. Sono presenti inoltre slot microSD, porte Thunderbolt 3 e USB 3.1 Type-C. L’autonomia della batteria da 46 Wh è circa 15 ore. Il nuovo XPS 13 2-in-1 sarà disponibile negli USA dall’11 settembre ad un prezzo base di 999,99 dollari.

Il produttore ha svelato anche il notebook tradizionale XPS 13 (9370) con processore Intel Core i3-8130U (Kaby Lake Refresh), disponibile negli USA ad un prezzo di 899,99 dollari. La Developer Edition con Ubuntu 18.04 LTS costa invece 949,99 dollari.

Dell Inspiron 7000 e 5000 2-in-1

Oltre ai processori Intel Whiskey Lake, i nuovi convertibili delle serie Inspiron 7000 e 5000 hanno ricevuto anche un aggiornamento estetico. La plastica del telaio è stata sostituita dall’alluminio e lo schermo ha ora cornici più sottili. Gli Inspiron 7000 sono disponibili con display full HD o Ultra HD da 13,3, 15,6 e 17 pollici, processori Core i5-8265U e Core i7-8565U, fino a 32 GB di RAM e SSD fino a 1 TB (anche insieme ad hard disk da 1 o 2 TB). Per i modelli da 15,6 e 17 pollici è disponibile una scheda video NVIDIA GeForce MX150 opzionale.

Dell Inspiron 7000 2-in-1[/caption]

Gli Inspiron 5000 sono disponibili con schermo HD o full HD da 14 pollici, processori Core i3-8145U, Core i5-8265U e Core i7-8565U, fino a 32 GB di RAM, SSD da 128/256 GB, hard disk da 1/2 TB e scheda video NVIDIA GeForce MX130. Il prezzo base degli Inspiron 7000 è 849,99 dollari, mentre quello degli Inspiron 5000 è 459,99 dollari. Arriveranno sul mercato dal 2 ottobre.

La serie include inoltre un Chromebook convertibile da 14 pollici con telaio in alluminio, processore Intel Core i3-8130U, 4 GB di RAM, 128 GB di storage, tre porte USB 3.1 (due Type-C e una Type-A), slot microSD e tastiera retroilluminata. Nella parte inferiore destra del notebook è presente l’alloggiamento della stilo. Il prezzo base è 599,00 dollari.

Dell Inspiron Chromebook 14 2-in-1[/caption]