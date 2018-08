Microsoft Surface Go disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Arriva in Italia il nuovo Surface Go, l’ultimo modello della serie annunciato da Microsoft all’inizio di luglio. Il dispositivo 2-in-1 è la variante low cost del Surface Pro, dal quale eredita il design e la qualità costruttiva. Lo schermo è più piccolo, ma la portabilità è maggiore, considerati peso e dimensioni inferiori.

Il Surface Go possiede un telaio in lega di magnesio e uno schermo touch PixelSense da 10 pollici, protetto dal Gorilla Glass 3, con risoluzione di 1800×1200 pixel. Sul retro è presente il classico cavalletto che permette di inclinare il device in base alle proprie esigenze. La dotazione hardware comprende un processore Intel Pentium Gold 4415Y, affiancato da 4 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage (memoria flash eMMC o SSD). La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 8 megapixel e registra video a 1080p.

Frontalmente ci sono due fotocamere, una tradizionale da 5 megapixel e una ad infrarossi per il riconoscimento facciale tramite Windows Hello. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1. Sono inoltre presenti una porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri, il card reader microSDXC, altoparlanti stereo con Dolby Audio Premium, la porta Surface Connect e la porta per il collegamento della Type Cover (tastiera fisica opzionale).

Galleria di immagini: Surface Go, le immagini

La batteria integrata offre un’autonomia massima di 9 ore. Il sistema operativo è Windows 10 con modalità S. Quest’ultima può essere disattivata gratuitamente, eliminando quindi il vincolo di utilizzare solo le app pubblicate sul Windows Store. Altri accessori disponibili sono la Surface Pen e il Surface Mobile Mouse.

Il Surface Go può essere acquistato online sul Microsoft Store, presso i principali negozi di elettronica o attraverso la rete di rivenditori autorizzati per il canale commerciale. I prezzi sono 459,00 euro (64 GB) e 619,00 euro (128 GB). Fino al 30 settembre la campagna “Back to School” del Microsoft Store propone sconti esclusivi fino al 30% su tutti i device e accessori Surface.