Apple conferma l’evento del 12 settembre

Marco Grigis,

La conferma è finalmente arrivata: Apple ha annunciato ufficialmente l’evento del 12 settembre, inoltrando gli inviti alla stampa. La data è apparsa qualche giorno fa online, con un’indiscrezione lanciata dall’emittente radiofonica francese Europe 1, e l’incontro si terrà presso lo Steve Jobs Theater di Apple Park.

Previsto per le 10 del fuso orario di San Francisco, le 19 per quello italiano, l’evento Apple potrebbe rappresentare il palco ideale per la presentazione di tutte le novità relative non solo all’universo iPhone, ma anche ad altri dispositivi come iPad Pro e Apple Watch. L’invito, tuttavia, non lascia trapelare molti dettagli sui piani dell’azienda californiana.

La grafica presenta infatti un cerchio tra il color oro e il bordo, un elemento di design che ricorda da vicino l’edificio di Apple Park, già ribattezzato “Spaceship”. Il cerchio, posizionato su uno sfondo nero, è accompagnato dalla didascalia “Gather Round”: un gioco di parole che può riferirsi sia al concetto di riunirsi insieme per l’evento ma anche alle dimensioni circolari dell’edificio. Alcuni commentatori sui social network suggeriscono che l’invito in questione potrebbe indicare l’arrivo di un Apple Watch dallo schermo tondo, possibilità però vista come assai remota dagli analisti.

Così come già ampiamente sottolineato nelle ultime settimane, potrebbero essere ben tre gli smartphone in arrivo il 12 settembre. Due successori ufficiali di iPhone X, con diagonale rispettivamente da 5.8 e 6.5 pollici, e un esemplare LCD da 6.1 con scocca colorata. Ancora, potrebbe essere presentata la quarta generazione di Apple Watch, di cui non sono emersi particolari dettagli nelle ultime settimane, così come la linea rinnovata degli iPad Pro. Questi ultimi potrebbero essere dotati di un nuovo schermo edge-to-edge, nonché essere promossi al riconoscimento facciale 3D di Face ID.

L’evento sarà ovviamente in streaming sul sito ufficiale di Apple e, come riferito da BGR qualche ora fa, potrebbe addirittura essere trasmesso anche sulla piattaforma Twitter, per la prima volta nella storia del gruppo di Apple Park.