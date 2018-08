ASUS ZenBook, nuova serie di notebook a IFA 2018

Floriana Giambarresi,

In occasione della fiera IFA 2018, ASUS ha annunciato i nuovi notebook premium ultraportatili ZenBook, ZenBook Flip e ZenBook Pro, dotati dei recenti processori Intel Core di ottava generazione. Con lo slogan “Libera il tuo potere creativo”, i portatili sono particolarmente compatti, leggeri e sottili e pensati per soddisfare ogni esigenza.

Nonostante i nuovi modelli ASUS ZenBook 13, 14 e 15 mantengano le stesse diagonali degli schermi dei notebook già in commercio, si caratterizzano per una consistente riduzione della superficie complessiva. Ad esempio, il device con display da 14 pollici ha una larghezza uguale al modello da 13 pollici, mentre quello da 15 pollici è alto tanto quanto il device da 13 pollici della scorsa generazione. Questo grazie alle nuove cornici costruite con una struttura metallica dal forte spessore ridotto, che consentono di ottenere uno screen-to-body ratio del 95%. ZenBook 13 e 14 includono anche NumberPad, un tastierino numerico illuminato a LED e integrato nel touchpad. A livello hardware, presentano tutti una ricca gamma di componenti ad alte prestazioni come i più recenti processori quad-core Intel Core i7 di ottava generazione, ottimizzati Wi-Fi Gigabit per Intel Wireless-AC 9560, e una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q.

Largo all’IFA 2018 di Berlino anche ai nuovi ASUS ZenBook Flip 13 e Flip 15, notebook convertibili da 13,3 e 15,6 pollici, più sottili del 10% rispetto ai modelli precedenti. Versatili, potenti e particolarmente portatili, i due device dispongono di un display NanoEdge senza cornici con un rapporto schermo-corpo pari al 90%, della tecnologia di riconoscimento facciale con Windows Hello, dei processori quad-core Intel Core i7 di ottava generazione, ottimizzati Wi-Fi Gigabit per Intel Wireless-AC 9560, e di una scheda grafica NVIDIA GTX 1050 Max-Q. A bordo anche una fotocamera frontale progettata specificatamente per l’uso di applicazioni in mixed-reality.

Infine, i nuovi ASUS ZenPro 14 e ZenBook S. Il primo rappresenta una alternativa più piccola e compatta dello ZenBook Pro 15 da 15,6 pollici, dispone dello ScreenPad ed è alimentato dal processore quad-core Intel Core i7-8565U di ottava generazione con tecnologia Wi-Fi Gigabit integrata e dotato di una scheda grafica NVIDIA GTX 1050 Max-Q. Caratterizzato da un pannello da 14 pollici FHD NanoEdge PANTONE Validated, il notebook ha un corpo leggero ed elegante interamente in alluminio. Il secondo invece, l’ASUS ZenBook S, è un notebook premium ultraportatile da 13,3 pollici con sistema operativo Windows 10 ora aggiornato con componenti per il risparmio energetico che consentono una durata della batteria di 20 ore, a cui si affiancano i più recenti processori Intel Core di ottava generazione. È progettato soprattutto per gli utenti in movimento, poiché completo, leggero e resistente.