Evento iPhone: Apple in streaming anche su Twitter

Marco Grigis,

L’evento Apple di settembre, dedicato all’universo degli iPhone, potrebbe essere il primo dell’azienda in diretta video anche su Twitter. È quanto sottolineano alcune fonti anonime alla testata BGR, confermando anche la data del 12 settembre emersa online pochi giorni fa. L’appuntamento si terrà presso lo Steve Jobs Theater di Apple Park: il gruppo di Cupertino dovrebbe inoltrare gli inviti per la stampa a breve.

La data del 12 settembre, per l’evento che vedrà la presentazione dei tre successori di iPhone X, è stata inizialmente ipotizzata dalla stazione radiofonica francese Europe 1. Si tratta di una scelta insolita per il gruppo californiano, considerato come cada di mercoledì anziché nel ben più tradizionale martedì. Secondo gli esperti, l’azienda avrebbe deciso di posticipare di un giorno l’evento per non sovrapporlo alle commemorazioni per gli attentati dell’11 settembre.

Come consuetudine da qualche anno a questa parte, l’appuntamento sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’azienda, nonché su Apple TV tramite l’apposita applicazione. Stando a quanto rivelato dalle fonti anonime a BGR, le quali sarebbero molto vicine all’azienda di Cupertino, Apple starebbe però pensando di rendere accessibile la diretta anche su Twitter, per la prima volta nella propria storia. La scelta non sorprende, in realtà, poiché Tim Cook è un appassionato delle piattaforma cinguettante e sempre più dirigenti della società hanno deciso di aprire un account negli ultimi anni.

Così come già noto da diverse settimane, Apple potrebbe presentare ben tre smartphone durante il keynote di settembre: due dispositivi OLED, con schermo rispettivamente da 5.8 e 6.5 pollici, e un classico LCD da 6.1. I nomi dei device non sono ancora trapelati sulla stampa, anche se in molti sono pronti a scommettere su iPhone Xs e iPhone Xs Plus per le alternative OLED. Non ultimo, Cupertino potrebbe approfittare dell’appuntamento con la stampa per presentare anche i suoi modelli rinnovati della linea iPad Pro.