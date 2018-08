IFA 2018: LG lancia la prima TV 8K OLED

Floriana Giambarresi,

88 pollici di schermo, con oltre 33 milioni di pixel e una risoluzione altissima, di 7680 x 4320 pixel: sono le caratteristiche di spicco della prima TV OLED 8K che LG ha appena presentato in via ufficiale in occasione dell’IFA 2018 di Berlino, esponendola presso il suo stand. Non vi sono ancora informazioni sul prezzo o sulla data di uscita sul mercato.

Mentre il mercato delle TV 8K è ancora agli inizi, LG come Samsung si sta impegnando a essere in prima linea per offrire ai consumatori una soluzione di spicco, che presenterà oltre 33 milioni di pixel su display OLED per produrre un rapporto di contrasto ineguagliabile e neri profondi che definiscono e riproducono immagini realistiche. «Il primo TV OLED 8K di LG rappresenta l’apice del successo tecnologico e la prossima evoluzione della tecnologia per visualizzare le immagini. Gli OLED Ultra HD hanno giocato un ruolo determinante nel plasmare il mercato TV e LG crede che gli OLED 8K replicheranno questo risultato», ha dichiarato Brian Kwon, presidente del settore dell’home entertainment di LG. I display 4K OLED hanno svolto un ruolo importante nel rimodellare l’industria televisiva, e LG è fiduciosa che la tecnologia 8K OLED farà lo stesso.

I televisori 8K vantano 7680 x 4320 pixel di risoluzione rispetto ai 3840 x 2160 pixel dei televisori 4K, ovvero il quadruplo di pixel, e mentre alcuni mettono in dubbio la necessità di una risoluzione così alta – soprattutto data la mancanza di contenuti 8K nativi e gli inevitabili problemi con la distribuzione di tali contenuti – LG si dichiara convinta che sarà il prossimo futuro. La compagnia coreana stima che le spedizioni di TV 8K con display diversi si attesteranno a circa 60.000 unità a livello mondiale quest’anno e raggiungeranno le 5,3 milioni di unità entro il 2022, dunque a suo parere è chiaro che l’8K diventerà una forza potente nel mondo dell’elettronica di consumo, indipendentemente dal fatto che l’utenza ne senta il bisogno o meno.

Mentre il design della TV 8K LG ricalca quello delle ultime linee dei televisori OLED dell’azienda coreana, al momento si sa poco circa le altre caratteristiche del prodotto. Ulteriori dettagli dovrebbero essere condivisi prossimamente.