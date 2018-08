Nikon D3500, reflex entry level dall’anima premium

Floriana Giambarresi,

Presentata ufficialmente la Nikon D3500, nuova reflex digitale entry level dedicata a un pubblico amatoriale ma con un’anima premium, poiché capace di unire dimensioni ridotte, impugnatura comoda, facilità d’uso e buone performance. Rispetto al modello Nikon D3400 è di 5,5 mm più sottile e 30 grammi più leggera (365 grammi di peso in tutto).

Progettata per l’utilizzo quotidiano in ambienti chiusi ma anche all’aperto e in qualsiasi condizione di luminosità, la Nikon D3500 permette di scattare immagini e di registrare video di buona qualità. Questo grazie a un comparto tecnico sì entry level ma di buona fattura: al suo interno si trova infatti un sensore da 24,2 MP in formato DX con gamma ISO 100-25600, processore ESPEED, raffica di 5fps, supporto a Bluetooth per la connettività; presenti poi un flash pop-up posto in alto e un display LCD posteriore da 3 pollici. I video sono registrabili in Full HD fino a 60fps. Presente una batteria ad alta capacità che garantisce fino a 1.200 scatti con una singola carica.

La profonda impugnatura rende questa fotocamera reflex molto maneggevole e comoda da usare, rappresentando un buon modello per chi inizia in tale mondo, come affermato da Nikon nel comunicato inviato per l’annuncio:

La D3500 è un modello di base perfetto per chi si avvicina al mondo della fotografia. Il suo design confortevole e gli utili modi di ripresa rendono facile realizzare foto e filmati di cui essere orgogliosi. In più, è possibile collegare un mondo di obiettivi NIKKOR all’innesto robusto e affidabile, per non smettere mai di esplorare nuovi modi per scattare splendide immagini; Nikon SnapBridge, infine, consente di condividere facilmente le proprie foto ovunque ci si trovi.

A proposito degli obiettivi NIKKOR: dai teleobiettivi zoom agli obiettivi grandangolari, la solidità dell’innesto a baionetta dell’obiettivo in metallo consente di cambiare ottica quando lo si desidera, in base a ciò che si sta fotografando.