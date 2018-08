PES 2019 oggi in uscita per PS4, Xbox One e PC

Floriana Giambarresi,

Konami ha annunciato che PES 2019, il nuovo realistico videogioco calcistico della popolare serie, è da oggi disponibile in Italia e in tutto il mondo per PC, PS4 e Xbox One, dunque acquistabile nei negozi online e fisici. È stato pubblicato al contempo il trailer di lancio.

Konami ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione calcistica virtuale pubblicando il nuovo Pro Evolution Soccer circa un mese in anticipo rispetto al concorrente FIFA 19. Per celebrarne il debutto nei negozi, ha rilasciato il nuovo trailer di lancio che riassume tutte le novità di questa iterazione, mostra sequenze action LIVE e in-game e il protagonista Philippe Coutinho, uomo copertina di PES 2019 e stella del Barcellona. Di seguito il video:

Si legge nel comunicato stampa inviato per l’occasione che:

PES 2019 include il più grande numero di licenze ufficiali di campionati e di club nella storia della serie e vanta la presenza di oltre 400 club, 10.000 giocatori e più di 40 stadi ufficiali ricreati alla perfezione in 4K.

Il nuovo calcistico include molte novità, che vanno a migliorare sia il comparto grafico che la fluidità e l’esperienza di gioco totale. Tra queste, i Momenti Magici perfezionali con 11 nuove abilità, l’indicatore Fatica Visibile, grafica 4K HDR con resa realistica di luci e ombre in tempo reale mediante la funzione Global Illumination, un nuovo myClub, una Master League che si svilupperà nell’arco di 3 anni e i menu interattivi, che si aggiornano in modo dinamico.

Infine, come comunicato da Konami, i giocatori di PES 2019 otterranno gratuitamente al lancio un aggiornamento delle rose e delle statistiche basato sui dati reali dei campionati di tutto il mondo.