IFA 2018, Lenovo ThinkPad X1 Extreme per i creativi

Floriana Giambarresi,

All’IFA 2018 di Berlino, Lenovo ha annunciato Lenovo ThinkPad X1 Extreme, un nuovo notebook business di fascia alta dedicato ai creativi alla ricerca di un laptop leggero, sottile ed elegante che rifletta le loro esigenze professionali e la loro personalità. È il primo a integrare la scheda grafica discreta NVIDIA.

Oggi è comune non lavorare solo in ufficio ma anche in casa, ai coffee shop, treni e ovunque ci si trovi, per tale ragione la leggerezza dei notebook è fondamentale quando ci si sposta da un ambiente all’altro. Ecco che quindi Lenovo ha ridotto il peso della sua nuova soluzione Windows: con un peso di 1,7 Kg, ThinkPad X1 Extreme risulta il 12% più leggero rispetto al ThinkPad T580 pur mantenendo elevate performance. Di seguito le specifiche tecniche:

Display: 15.6 pollici IPS 300nits, 4K IPS touchscreen 400nits

Processori Intel Core i7 di ottava generazione con vPro (Core i9 a partire da novembre)

Fino a 64 GB di RAM DDR4 da 2,666 MHz

Grafica Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (Max-Q con GDDR5 da 4 GB)

Memoria: fino a 2 TB di SSD, slot per schede SD

Durata della batteria: fino a 15 ore

Due porte USB 3.1 Type-A, due porte USB-C / Thunderbolt e una HDMI 2.0

Sistema operativo Windows 10 Pro

Supporto a Cortana e Amazon Alexa.

Lenovo ThinkPad X1 Extreme rappresenta dunque la soluzione ideale per carichi di lavoro intensi quali la post-produzione video e fotografica, il rendering grafico o le applicazioni di realtà virtuale e mista. Ma non solo: è un buon prodotto anche per giocare, grazie alla grafica discreta NVIDIA integrata e un display UHD da 15,6 pollici a bordo, nonché il supporto alla tecnologia del suono Dolby Atmos e Dolby Vision HDR.

ThinkPad X1 Extreme è anche particolarmente robusto. Quattro strati di fibra di carbonio rinforzata formano la struttura della copertura superiore, oltre a un’anima interna che assorbe gli urti. Il calore generato dalla CPU è inoltre dissipato efficientemente dalla copertura inferiore in alluminio. Il prodotto sarà disponibile in Italia al prezzo di partenza di 1709 euro, ma non è ancora possibile conoscerne la data di uscita, che verrà comunicata più avanti.