Marco Grigis,

A poche ore dall’inoltro alla stampa degli inviti per l’evento del 12 settembre, Apple si è imbattuta in uno dei leak più importanti degli ultimi anni. Le immagini ufficiali dei nuovi iPhone XS e di Apple Watch Series 4 sono infatti finite online, rovinando così l’attesa che il gruppo di Cupertino stava cercando di creare per l’appuntamento di metà settembre. Gli scatti in questione sono stati pubblicati da 9to5Mac e, come confermato dalla redazione del sito, sono al 100% originali.

Il gruppo di Cupertino è perennemente soggetto a indiscrezioni e leak: non capita di rado, infatti, che i suoi device vengano mostrati anzitempo sulla stampa a seguito della fuga di componenti o immagini riprese all’interno degli impianti produttivi asiatici. Raramente, però, l’azienda si lascia sfuggire le foto ufficiali prima dell’effettiva presentazione del prodotto, come avvenuto nelle ultime ore.

Il primo leak riguarda due dei tre smartphone che potrebbero essere presentati a settembre, ovvero i successori OLED di iPhone X, con schermo rispettivamente da 5.8 e 6.5 pollici. Il design è largamente affine al predecessore, con tuttavia l’introduzione di una versione dalla scocca tra l’oro e il bronzo, così come evidente dagli scatti pubblicati da 9to5Mac. Secondo la testata statunitense, i dispositivi verranno ribattezzati iPhone XS, forse senza nessuna distinzione per il modello “Plus”, mentre dell’edizione LCD da 6.1 pollici non sono emerse indiscrezioni di sorta.

Novità interessanti anche per Apple Watch Series 4, device anch’esso apparso online prima dell’evento ufficiale del 12 settembre. Lo smartwatch di Cupertino mantiene il solito quadrante rettangolare, ma presenta delle modifiche di rilievo. La scocca sembra infatti lievemente più sottile rispetto alle precedenti edizioni e, nonostante le dimensioni della stessa appaiono identiche alla Series 3, il display presenta una diagonale più generosa. Questa caratteristica potrebbe essere dovuta all’impiego di un pannello OLED o AMOLED perfettamente edge-to-edge, pronto a garantire all’utente un’esperienza visiva migliore. Stando alle rilevazioni di 9to5Mac, l’aumento dello schermo potrebbe essere addirittura del 15%. Infine, dalle immagini si nota un foro posizionato vicino alla corona digitale, forse un nuovo microfono per l’edizione LTE dello smartwatch.