Luca Colantuoni,

Dopo le numerose indiscrezioni delle scorse settimane, il produttore statunitense ha annunciato all’IFA 2018 di Berlino il Motorola One, uno smartphone di fascia media con Android One. È stato presentato anche il Motorola One Power, ma questo modello sarà disponibile solo in India.

Il Motorola One possiede una cover posteriore in vetro e uno schermo Max Vision da 5,9 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. Nella parte superiore del display è presente un notch che ospita la fotocamera frontale, la capsula auricolare e il flash LED. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 625, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel.

Motorola non ha fornito dettagli completi sulle funzionalità, limitandosi ad evidenziare la possibilità di usare Google Lens, la modalità ritratto, la registrazione video a risoluzione 4K, gli effetti cinemagraph e time lapse. La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitali e la porta USB Type-C. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh e supporta la ricarica rapida TurboPower.

Il Motorola One Power possiede invece un telaio in policarbonato, uno schermo da 6,2 pollici con risoluzione full HD+ (2246×1080 pixel), processore Snapdragon 636, 3 o 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Su entrambi i modelli è installato Android 8.1 Oreo in versione stock (Android One). Il produttore garantisce patch di sicurezza mensili per i prossimi tre anni e due aggiornamenti del sistema operativo, quindi Android 9 Pie (rilasciato subito dopo il lancio) e Android Q.

Il Motorola One arriverà sul mercato nei prossimi mesi. Il prezzo applicato in diversi paesi europei è 299,00 euro. Disponibilità e prezzo per l’Italia verranno comunicati in futuro.