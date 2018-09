Back to School Amazon, migliaia di offerte

Filippo Vendrame,

Settembre è arrivato e con lui anche l’inizio di un nuovo anno scolastico. Amazon, per aiutare le famiglie a rendere il ritorno a scuola dei loro figli più leggero sul fronte economico, ha lanciato il suo “Back to School” con sconti irripetibili dal 3 al 14 settembre. L’impegno più oneroso per i genitori è sicuramente l’acquisto dei libri di testo per i loro figli. Amazon ha, quindi, voluto risolvere questo problema. I genitori, infatti, potranno acquistare i libri per la scuola dei loro figli direttamente online in pochi e semplici passaggi, in alcuni casi anche con uno sconto rispetto al prezzo ufficiale di copertina.

Acquistare i libri scolastici su Amazon è molto semplice. Gli interessati dovranno solamente scegliere la scuola e la classe e poi acquistare i libri desiderati. Inoltre, per gli acquisti superiori ai 60 euro, il colosso dell’ecommerce riconoscerà un buono sconto da 10 euro per l’acquisto di una selezione di prodotti. Accanto ai libri, genitori e studenti possono facilmente trovare una vasta selezione di offerte esclusive e prodotti dedicati al nuovo anno scolastico da acquistare in pochi click come zaini, astucci, e molto altro ancora. Inoltre, per tutta la durata della promozione “Back to School”, Amazon proporrà sconti non solamente sul materiale scolastico ma anche su prodotti di elettronica che gli studenti di tutte le età possono avere bisogno.

Per esempio, se l’obiettivo è acquistare un nuovo laptop per lo studio, Amazon propone l’Acer Aspire 3 con processore AMD Ryzen 3 e display da 15,6 pollici HD a 399 euro, oppure il modello Acer Aspire 5 con processore Intel Core i5 e display da 15,6 pollici Full HD al prezzo di 549 euro.

Gli smartphone sono parte integrante della vita degli studenti perché permettono di comunicare velocemente tra compagni di classe ed insegnati oltre a consentire di poter accedere rapidamente a file e documenti. Per il Back to School, Amazon offre, per esempio, il OnePlus 5T 128GB a 479 euro, oppure il Razer Phone a 649,99 euro.

Ogni giorno, il colosso dell’ecommerce proporrà nuove offerte per gli studenti e quindi il suggerimento è quello di prestare attenzione alla vetrina del Back to School per non perdere nessuna promozione.