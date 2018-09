Ho. Mobile, attivabile solo l’offerta da 7,99 euro

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile ha cessato l’offerta speciale che aveva lanciato nel corso del mese di agosto per ingolosire tutti i clienti TIM, Wind, 3, Iliad e quelli degli altri operatori virtuali che decidevano di portare il loro numero. Per loro, infatti, era riservata l’opportunità di poter attivare l’attuale offerta tariffaria al prezzo scontato di 6,99 euro.

Una promozione, comunque, attivabile solamente nei punti vendita dell’operatore virtuale e non online. A partire da oggi, dunque, quest’offerta operator attack cessa e gli interessati potranno acquistare una SIM con la tariffa “classica” di Ho. Mobile al prezzo di 7,99 euro al mese. Si ricorda, al riguardo, che Ho. Mobile offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 GB di traffico Internet con una velocità massima limitata a 30 Mbps in download ed in upload. Acquistando una nuova SIM, i clienti dell’operatore virtuale dovranno pagare anche un costo d’attivazione una tantum di 9,99 euro. Le SIM possono essere acquistate online, prenotate online con ritiro in un punto vendita, oppure acquistate direttamente nei negozi dell’operatore virtuale.

Il traffico voce e gli SMS possono essere utilizzati senza limiti in roaming anche in Europa. Per quanto riguarda il traffico dati, la tariffa di Ho. Mobile prevede 2,5GB di traffico Internet al mese da utilizzare in Europa.

Si ricorda, infine, che la tariffa può essere disdetta in ogni momento senza penali e che trattandosi di un operatore virtuale di Vodafone, Ho. Mobile si appoggia alla rete dell’operatore di riferimento per offrire i suoi servizi voce e dati.

Maggiori informazioni, direttamente all’interno del sito di Ho. Mobile.