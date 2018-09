Iliad: l’offerta da 6,99 euro per altri 200 mila

Filippo Vendrame,

Iliad ha deciso di prorogare la sua offerta da 6,99 euro al mese per ulteriori 200 mila clienti. Di recente, l’operatore francese ha silenziosamente eliminato la sua offerta iniziale, quella da 5,99 euro, più volte prorogata per accontentare le molteplici richieste dei suoi clienti ed ha, contestualmente, prorogato la sua più recente proposta tariffaria, quella che propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 GB di Internet 4G.

Originariamente, questa tariffa era stata proposta solamente per i primi 500 mila sottoscrittori. Tuttavia, grazie al suo enorme successo, Iliad ha deciso di renderla sottoscrivibile per ulteriori 200 mila clienti. Non è chiaro cosa succederà una volta raggiunto questo ulteriore traguardo. Dunque, per gli interessati, il suggerimento è quello di affrettarsi ad attivare una nuova SIM prima che l’operatore francese decida di sospendere la commercializzazione di questa interessante tariffa. Si ricorda che la tariffa di Iliad è attivabile dai nuovi clienti che acquisteranno una nuova SIM anche con richiesta di portabilità. La SIM potrà essere acquistata online oppure attraverso i punti vendita ufficiali dell’operatore.

L’acquisto prevede, inoltre, il pagamento di 9,99 euro una tantum. Iliad, oggi, si appoggia alla rete di Wind Tre grazie ad un accordo di Ran Sharing. L’operatore, contestualmente, sta lavorando anche alla creazione di una sua rete proprietaria ad oggi non ancora utilizzata, attraverso l’installazione di nuovi ripetitori sul territorio italiano o la conversione delle antenne già esistenti cedute da Wind Tre.

In futuro, anche i già clienti Iliad che hanno sottoscritto la prima offerta dell’operatore potranno aderire a questa nuova tariffa in maniera rapida, trasparente e senza pagare alcuna spesa di attivazione.