iPhone 8: piano di riparazione in alcuni Paesi

Marco Grigis,

Apple ha lanciato oggi un piano di riparazione per alcuni esemplari di iPhone 8, lo smartphone targato mela morsicata lanciato sul mercato nel settembre del 2017. Il programma di sostituzione riguarda la scheda logica e coinvolge i modelli venduti in alcuni Paesi, tra cui è esclusa l’Italia. Ecco tutti i dettagli diramati dall’azienda di Cupertino.

Secondo quanto reso noto da Apple, una “percentuale davvero piccola” di iPhone 8 è stata distribuita con una scheda logica difettosa e, per questa ragione, sarà necessario un intervento di sostituzione gratuita. I dispositivi coinvolti dal programma sono stati venduti in Cina, Hong Kong, India, Giappone, Macao, Nuova Zelanda e Stati Uniti.

Al momento non è ben nota la natura del difetto, tuttavia potrebbero manifestarsi malfunzionamenti come lentezza, riavvii improvvisi e altri comportamenti anomali da parte dello smartphone. Per accedere al servizio è necessario, nelle nazioni coinvolte, contattare un Apple Store o un rivenditore autorizzato Apple, per verificare l’applicabilità della riparazione tramite il numero di serie e le condizioni del dispositivo. iPhone 8 con evidenti segni di urti, schermi infranti e altri danneggiamenti provocati dall’utente non saranno coinvolti nella sostituzione gratuita.

Il piano avviato da Apple durerà tre anni dal momento della prima apparizione dei negozi di iPhone 8 e, al momento, è destinato unicamente ai Paesi precedentemente elencati. Non è dato sapere se, con il passare del tempo, verrà esteso anche ad altre nazioni tra cui l’Italia.

Non è la prima volta che il gruppo di Cupertino si trova a dover avviare dei piani di riparazione senza costi per alcune problematiche nella produzione dei suoi device. In ogni caso, così come già ribadito, il richiamo in corso coinvolgerebbe unicamente una piccola percentuale di dispositivi e, in attesa della riparazione, non vi sarebbero problemi per la sicurezza degli utenti. Non resta che attendere, di conseguenza, eventuali altri aggiornamenti da parte della società di Apple Park.

