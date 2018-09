Lenovo Yoga, la nuova gamma di laptop all’IFA 2018

Floriana Giambarresi,

Oltre a tre dispositivi per la smart home, Lenovo ha approfittato dell’IFA 2018 di Berlino per presentare una serie di nuovi laptop Lenovo Yoga, ovvero i modelli Yoga C930, Yoga Book C930 e Yoga C630 WOS. Trattasi di computer portatili con cuore Windows sottili, innovativi, pensati per rimanere sempre connessi e per incrementare la produttività.

«La gamma di laptop consumer di livello premium Lenovo Yoga offre alta qualità, innovazione e intrattenimento immersivo per gli utenti in mobilità che desiderano avere al contempo elevate prestazioni e agilità», scrive la casa produttrice nel comunicato stampa inviato in occasione dell’IFA 2018. Il modello di punta tra i laptop consumer convertibili 2-in-1 è il Lenovo Yoga C930, basato su Windows 10 e che vanta di un comparto tecnico completo e performante.

Al centro di ogni modalità d’uso c’è il display. Per offrire all’utente contenuti brillanti e definiti, lo Yoga C930 ha un display grandangolare 4K da 13,9 pollici con Dolby Vision. Supporta inoltre Dolby Atmos Speaker System, progettato per fornire una qualità audio d’eccezione, nonché Dolby Vision HDR, volto a offrire una resa brillante delle immagini. Non manca una penna integrata per creatività e produttività e microfoni a lunga portata per sfruttare il riconoscimento vocale tramite Cortana e Alexa, fino a una distanza di 4 metri. Le altre specifiche tecniche includono un processore Intel Core i7 o i5 di ottava generazione, 8 / 12 / 16 GB di RAM, storage PCIe SSD fino a 2 TB e batteria capace di offrire un’autonomia d’uso fino a 14,5 ore.

Il nuovo Lenovo Yoga Book C930 è invece il primo laptop a doppio display al mondo dotato di E Ink 2 – per trasformare il modo di intendere la produttività in movimento. Lo schermo versatile E Ink diventa infatti una tastiera dinamica personalizzabile con il supporto di molteplici lingue, una “carta digitale” per gli appunti e anche un eReader, disponibile premendo solo un pulsante. Tutto questo in ambiente Windows 10, con le prestazioni dei processori Intel Core e in un formato ultrasottile e ultraleggero con un’ottima durata della batteria. Caratterizzato dalla presenza di un display da 10,8 pollici QHD (2560 x 1600 pixel di risoluzione e 281ppi), in questo caso l’hardware al suo interno comprende processori Intel Core i5 o m3-7T30, scheda grafica Intel HD Graphics 615, 4 GB di RAM, fino a 256 GB di storage SSD e una batteria da 4650 mAh fino a 8,6 ore di autonomia d’uso.

Nella sua veste di primo dispositivo disponibile in commercio basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 850 Mobile Compute, poi, il leggero e sottile Lenovo Yoga C630 WOS riunisce la potenza e la produttività di un laptop Windows 10 con la mobilità sempre connessa di uno smartphone. Creato per utenti sempre in movimento, offre una connettività LTE Advanced Pro5 integrata, e fino a 25 ore di playback video in locale. In questo caso, si ha un display da 13,3 pollici FHD (1920 x 1080 pixel), grafica Qualcomm Adreno 630, fino a 8 GB di RAM, fino a 256 GB di memoria interna e una batteria capace di offrire fino a 25 ore d’uso medio.

Per quanto riguarda le date di uscita, Lenovo Yoga C930 sarà disponibile in Italia da dicembre a partire da 1.499 euro IVA inclusa e Yoga Book C930 sarà disponibile in Italia da gennaio 2019 a partire da 999 euro IVA inclusa. Yoga C630 WOS sarà invece in vendita nel corso del primo trimestre 2019 ma il prezzo verrà comunicato in prossimità della disponibilità.