Shadow of the Tomb Raider, ecco i requisiti minimi

Floriana Giambarresi,

Quando l’uscita nei negozi di Shadow of the Tomb Raider è ormai proprio dietro l’angolo, Square Enix ha appena rilasciato i requisiti ufficiali del sistema PC per giocare la prossima avventura di Lara Croft, insieme a un nuovo video trailer che si concentra sul sopravvivere alle tombe mortali.

Non servirà un computer particolarmente potente o di nuovissima generazione per far girare Shadow of the Tomb Raider, in quanto il gioco richiede come minimo un processore Intel Core i3-3220, 8GB di RAM e una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 660/1050 o AMD Radeon HD 7770. Square Enix consiglia tuttavia di disporre di un PC con processore Core i7-4770K o Ryzen 5 1600 e 16 GB di RAM, nonché una GPU che sia almeno una GTX 1060 da 6 GB o una RX 480. Oltre a tutto ciò, sarà necessario avere almeno 40 GB di spazio sul disco rigido.

Nello specifico, ecco i requisiti minimi di sistema:

Sistema operativo: Windows 7 a 64 bit

CPU: Intel Core i3-3220 o equivalente AMD

RAM: 8 GB

GPU: Nvidia GTX 660 / GTX 1050 o AMD Radeon HD 7770

Memoria: 40 GB di spazio disponibile

E i requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

CPU: Intel Core i7 4770K o AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GTX 1060 6 GB o AMD Radeon RX 480 8 GB

Memoria: 40 GB di spazio disponibile.

Per quanto riguarda il nuovo trailer, intitolato “Acrobatic Traversal & Brutal Traps” mostra 45 secondi di filmati di gioco che vedono Lara Croft utilizzare una varietà di tecniche acrobatiche per sopravvivere a pericolose tombe, che nascondono trappole nascoste e mortali. Eccolo di seguito:

Si ricorda che Shadow of the Tomb Raider sarà in vendita dal 14 settembre su Xbox One, PS4 e PC.