Termostati Intelligenti V3+ tado° ora disponibili

Floriana Giambarresi,

In occasione dell’IFA 2018 di Berlino, tado° ha lanciato nuovi termostati intelligenti della linea V3+ dotati di un’app completamente nuova e progettati per garantire una maggiore semplicità, comfort e benessere all’interno dell’abitazione. Sono ora disponibili per l’acquisto online e nei negozi fisici.

Compatibili con Apple HomeKit, Amazon Alexa e l’Assistente Google, i nuovi Termostati Intelligenti V3+ tado° si integrano in ogni smart home e ne accrescono le funzionalità. Con la stagione fredda ormai alle porte, i dispositivi smart dispongono della nuova Skill Benessere Ambientale che aiutano gli inquilini ad avere una qualità dell’aria all’interno dell’abitazione più salutare, una maggiore produttività e una migliore qualità del sonno. Le Skill forniscono infatti rapide e utili informazioni su come avere un ambiente più confortevole grazie a una panoramica del clima domestico e fornendo consigli concreti e azionabili per ottenere un maggior comfort e per prevenire anche fattori di rischio per la salute delle persone come la problematica della muffa.

Spiega Christian Deilmann, co-fondatore e Chief Product Officer di tado:

Siamo orgogliosi di annunciare il lancio della nostra nuova linea di prodotti V3+, che rappresenta un passo ulteriore nell’aiutare i nostri clienti a risparmiare energia e, al contempo, godere di un’abitazione confortevole e salutare. Ogni individuo è unico e per questo motivo abbiamo aggiunto un nuovo livello di personalizzazione della nostra app, che è intuitiva nell’utilizzo e funziona come assistente climatico personale.

Infatti, la Skill Benessere Ambientale fa parte di un’app completamente nuova dedicata ai prodotti della linea V3+, pensata per essere personalizzata da ogni utente in base alle sue esigenze e quelle della sua famiglia. La funzionalità si unisce a una serie di Skill principali quali la Geolocalizzazione, Integrazione Dati Meteo, Rilevamento Finestra Aperta, Programmazione Intelligente e Grafici Dettagliati.

Il Termostato Intelligente V3+ Kit di Base è in vendita al prezzo di 199,99 euro, mentre il Testa Termostatica Intelligente V3+ Kit di Base contiene ora una Testa Termostatica Intelligente ed è venduta al prezzo di 129,99 euro. Sono disponibili su Amazon, presso i maggiori rivenditori, e su tado.com/it.