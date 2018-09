Volantino Unieuro, 250€ di rimborso per un PC

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato un nuovo volantino delle offerte valevole sino al prossimo 19 di settembre. Volantino che propone una gustosa promozione dedicata a tutti coloro che devono cambiare computer. Nello specifico, infatti, sarà possibile ricevere un rimborso sino a 250 euro acquistando un nuovo computer del valore minimo di 299 euro e contestualmente consegnando il proprio usato. La promozione è valida su tutte le tipologie di computer, anche sui prodotti Apple. Il prodotto acquistato, tuttavia, deve essere della stessa tipologia di quello ceduto. Dunque, un desktop per un desktop e così via. Maggiori informazioni sulla promozione direttamente all’interno del nuovo volantino della catena di elettronica.

Tra i PC che possono rientrare in questa promozione, inclusi nel volantino, si menzionano, per esempio, il nuovo Surface Go venduto a 459 euro, oppure il convertibile Lenovo Yoga a 599.99 euro. Volantino che, comunque, offre molto di più che la sola promozione dedicata al cambio del proprio PC di casa. Presenti, infatti, molte proposte e sconti su smartphone, TV, gadget e molto altro ancora. Tra gli smartphone, per esempio, spiccano il Huawei P20 Pro a 799,90 euro oppure l’Honor 10 a 369,90 euro, oppure ancora il nuovissimo Samsung Galaxy Note 9 a partire da 1029 euro per la versione con 128GB di memoria interna.

Tra i gadget si evidenzia l’abbinata composta dal drone DJI Mavic Air Combo più il drone Trello al prezzo di 1049 euro. Non mancano nemmeno gli ambiti hoverboard. Tra le console, invece, spicca la PS4 1TB con il gioco Spider-Man al prezzo di 299,99 euro.

Infine, all’interno del volantino, presenti anche moltissimi televisori di nuova generazione per tutti coloro che vogliono trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica.