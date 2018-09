Apple Watch con display always-on?

Floriana Giambarresi,

La scorsa settimana l’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti ha pubblicato due proprietà intellettuali relative all’Apple Watch, che lasciano intendere come l’azienda stia pensando di implementare una funzionalità di visualizzazione sempre attiva (display always-on) su un futuro smartwatch con la mela morsicata.

Nello specifico, è un brevetto Apple a suggerire che il display sempre attivo possa raggiungere l’Apple Watch; come nota 9to5Mac, Apple si sta concentrando sul problema del burn-in associato comunemente a tutti i pannelli OLED. L’azienda sta cercando di compensare la situazione dei display OLED regolando artificialmente la luminosità e il colore dello schermo, come si scopre dalla domanda di brevetto:

In particolare, tali statistiche di burn-in possono assumere la forma di un’immagine a più canali ad alta risoluzione che consuma una notevole quantità di spazio di archiviazione all’interno del dispositivo di elaborazione in cui è incluso il display OLED. Per ovvi motivi, questo consumo può insoddisfare gli utenti poiché la loro quantità complessiva prevista di spazio di archiviazione disponibile è ridotta per ragioni apparentemente sconosciute. È quindi consigliabile archiviare le statistiche di burn-in in modo più efficiente.

Il metodo descritto da Apple non risolve effettivamente il problema di burn-in, ma descrive un modo per compensarlo. Inoltre, Per quanto riguarda la funzionalità always-on su un dispositivo indossabile come un Apple Watch, la durata della batteria è una delle preoccupazioni principali. Tuttavia, la compagnia di Cupertino potrebbe utilizzare un escamotage via software per spegnere lo schermo quando la carica della batteria si sta esaurendo, o per mantenerlo comunque attivo ma in maniera poco luminosa.

A ogni modo, c’è davvero la possibilità che in futuro Apple Watch possa supportare funzionalità always-on, che del resto hanno senso su un dispositivo indossabile di tale genere. Non è però noto se il display sempre attivo sarà incluso nell’Apple Watch Series 4, che la mela dovrebbe annunciare ufficialmente durante l’evento Gather Round al Steve Jobs Theatre in programma per il 12 settembre.