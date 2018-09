Assassin’s Creed Odyssey, la battaglia con Medusa

Floriana Giambarresi,

È tempo che Alexios e Kassandra si allenino e affrontino Medusa in un nuovo video di Assassin’s Creed Odyssey condiviso in occasione del PAX West 2018 di Seattle che rivela la Boss Battle con la terribile Gorgone che ha il potere di pietrificare chi la guarda in volto.

Con Ubisoft che porta la popolare serie di azione avventura sulle coste assolate della Grecia, un’intera schiera di creature della mitologia si appresta a sfidare Alexios e Kassandra, come illustrato nel filmato del PAX West che rappresenta un tour di ciò che Assassin’s Creed Odyssey può fare, ponendo un’enfasi sui diversi stili di combattimento e le personalità dei due personaggi.

Eccolo riportato qui di seguito:

I giochi nell’antica Grecia non sono una novità: già ad esempio una Boss Battle con Medusa è stata affrontata da Kratos nel God of War del 2005, ma in 13 anni sono stati fatti dall’industria dei considerevoli passi in avanti a livello tecnico e in effetti il filmato di Assassin’s Creed Odyssey spicca per una straordinaria grafica e uno stile di combattimento unico, oltre a mostrare come Ubisoft abbia aggiunto un po’ di elementi di fantasia al titolo.

Assassin’s Creed Odyssey spera di seguire le orme di Assassin’s Creed Origins dello scorso anno e sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows a partire dal 5 ottobre.