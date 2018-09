Back to School Asus: 125€ di rimborso per i laptop

Filippo Vendrame,

Settembre è il mese del ritorno a scuola ed Asus ha deciso di lanciare una ghiotta promozione per il Back to School per tutti coloro che devono cambiare il loro vecchio notebook da utilizzare per la scuola e lo studio. Sino al 30 settembre, infatti, acquistando uno dei notebook che rientrano in questa promozione, Asus offrirà sino a 125 euro di rimborso per tutti i suoi clienti che restituiranno il loro vecchio notebook o console che dovranno avere, però, meno di 6 anni di anzianità. L’offerta riguarda alcuni modelli della serie Vivobook Pro, ROG e FX dotati dei processori Intel Core di settima e ottava generazione con standard voltage e per gli acquisti non inferiori ai 799 euro.

La promozione è valida, però, solo per gli acquisti effettuati all’interno dell’eShop di Asus oppure presso i rivenditori autorizzati. Approfittare di questa interessante offerta è davvero molto semplice. Gli utenti dovranno presentare la propria richiesta sul sito ufficiale dedicato all’operazione entro 14 giorni dall’acquisto del loro nuovo notebook; la richiesta sarà poi valutata e, se ritenuta idonea, l’acquirente potrà procedere alla riconsegna di un vecchio notebook o una console usata, che dovranno essere in condizioni di usura accettabili, ancora funzionanti e inclusi nella lista dei prodotti validi per la promozione.

A seguito della verifica delle condizioni del prodotto reso, che dovrà essere conforme ai requisiti inseriti nel regolamento dell’iniziativa, sarà emesso tramite bonifico bancario il rimborso fino a 125 euro previsto per l’acquirente.

All’interno del sito ufficiale della promozione, oltre al regolamento completo, è possibile trovare anche l’elenco dei prodotti che rientrano in questa speciale offerta per il Back to School di Asus, oltre all’elenco dei prodotti usati che potranno essere riconsegnati.