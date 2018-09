Battlefield V, si può precaricare la open beta

Floriana Giambarresi,

L’attesissima open beta di Battlefield V prenderà il via questa settimana su PS4, Xbox One e PC. Prima del suo avvio, che avverrà il 6 settembre, è ora possibile precaricare il client beta su qualsiasi piattaforma su cui si desidera giocare, così da portarsi avanti e farsi trovare pronti immediatamente quando la prova sarà disponibile.

Per precaricarlo, è sufficiente aggiungere l’open beta del gioco alla coda di download scaricandola da questo link per Xbox One (è richiesto un abbonamento a Xbox LIVE Gold) e da questo link per chi invece ha una PlayStation 4 (non è necessario il PlayStation Plus). Nel frattempo, gli utenti Origin possono visitare questa pagina e fare clic sul pulsante “Download Open Beta”. In questo caso il requisito è quello di disporre di un PC con cuore Windows.

Mentre la beta aperta a tutti inizia ufficialmente il 6 settembre, le persone che hanno preordinato Battlefield V possono iniziare a giocarla con due giorni di anticipo, a partire dal 4 settembre. Inoltre, i membri di EA Access su Xbox One possono iniziare a provarla 48 ore prima, così come i membri di Origin Access su PC (Premier e Basic).

L’open beta comprende due mappe – Arctic Fjord e Rotterdam – e la modalità Conquista, così come la nuovissima modalità Grand Operations, insieme a una serie di armi, veicoli e gadget da provare. Offre anche una prima occhiata al nuovo sistema di eventi denominato Tides of War, che pare funzionerà in maniera simile alle Stagioni di Fortnite.

Si ricorda che l’open beta di Battlefield 5 terminerà l’11 settembre, data dopo la quale i proprietari di Battlefield 1 per PC potranno disporre gratuitamente del Battlefield 1 Premium Pass, che comprende tutte le mappe, armi, veicoli, modalità e classi dalle espansioni They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides e Apocalypse.