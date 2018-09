Cassette Store Day, per i nostalgici del nastro

Marco Grigis,

Dopo il Record Store Day, l’ormai tradizionale appuntamento primaverile per l’acquisto di vinili in release speciali, arriva il Cassette Store Day. Un appuntamento unico per i nostalgici del nastro, un supporto pronto a godere di una seconda vita con l’incremento sensibile delle vendite nell’ultimo biennio. Basti pensare che, nel solo Regno Unito, nella prima metà del 2018 la vendita di musicassette è cresciuta del 90% rispetto all’anno precedente. Moltissime le uscite e le ristampe per questa tornata, che si terrà nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Giappone, in Cina, in Australia e in Nuova Zelanda il prossimo 13 ottobre. Ovviamente, al di fuori di questi Paesi, sarà comunque possibile approfittare dell’acquisto online.

Il Cassette Store Day nasce nel 2013 in Gran Bretagna, per volere di alcune piccole etichette discografiche ancora molto appassionate a questo formato. Il primo anno la ricorrenza si è celebrata il 7 settembre, con più di 28 negozi partecipanti in tutto il Regno Unito, con la distribuzione di nastri in serie limitata e appuntamenti dal vivo, con performance di vari artisti. Ottenuta una buona risposta del pubblico, l’appuntamento è divenuto sempre più grande di anno in anno, fino alla prossima edizione del 2018, probabilmente la più grande di sempre.

Dopo il revival dei vinili, ormai uno dei formati più venduti a livello mondiale, gli utenti hanno infatti cominciato a riscoprire il fascino delle musicassette, tanto che diversi impianti hanno deciso di riaprire la produzione dopo decenni di inattività. Così come anticipato, la richiesta è letteralmente schizzata alle stelle nel corso del 2018, con una crescita del 90% su base annua nel primo semestre. Dati che potrebbero ulteriormente crescere, considerato come la gran parte degli acquisti potrebbe essere effettuata nel trimestre natalizio.

Per l’edizione 2018, si attendono 57 nuove release su nastro in Gran Bretagna, a cui se ne aggiungeranno un altro centinaio negli Stati Uniti. Molti i titoli interessanti, tra cui spicca sicuramente “Thunder, Lighting, Strike”, album dei The Go! Team rilasciato nel 2004 e diventato un fenomeno a livello mondiale, nonché uno dei dischi più rappresentativi della seconda metà degli anni 2000.