Fastweb in aiuto della popolazione di Genova

Filippo Vendrame,

La tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova ha scosso tutta l’Italia. Fastweb, in particolare, ha deciso di voler aiutare concretamente tutti i cittadini di Genova che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni in quanto collocate all’interno della zona rossa. Case che saranno abbattute per consentire la demolizione della parte del ponte ancora in piedi. L’operatore, dunque, ha deciso di prendere una serie di provvedimenti per questi cittadini come disposto dalle ordinanze comunali: N. ORD-2018-282 DATA 14/08/2018 e N. ORD-2018-283 DATA 15/08/2018.

Innanzitutto, Fastweb attuerà la sospensione e lo storno tramite note di credito delle fatture emesse dal 1° settembre 2018 al 1° luglio 2019 e riaccredito della fattura emessa il 1° agosto 2018 per i clienti attivi con servizio fisso, mobile e fisso/mobile convergente. In secondo luogo, l’operatore interromperà le attività di recupero di eventuali crediti pregressi. Infine, Fastweb interromperà le campagne di telemarketing. L’operatore porrà in essere anche delle ben precise misure sia a favore dei clienti di rete fissa che verso quelli di rete mobile. Tutti i clienti coinvolti saranno avvisati direttamente dall’operatore che illustrerà le azioni intraprese. Per avere informazioni dettagliate è possibile chiamare il numero 192 193.

Misure a favore dei clienti Fissi

Attivazione gratuita, per coloro che ne facciano richiesta, del trasferimento di chiamata dal numero fisso verso un numero mobile, oppure trasloco gratuito della linea fissa presso altro indirizzo

Cessazione del servizio senza le formalità previste dalle condizioni generali di contratto e senza applicazione di costi di disattivazione

Misure a favore dei clienti Mobile

Ricariche gratuite destinate ai clienti attivi con servizio mobile prepagato

Misure a favore dei clienti con servizio Sky incluso

Sospensione e storno tramite note di credito delle fatture emesse dal 1° settembre 2018 al 1° luglio 2019 e riaccredito della fattura emessa il 1° agosto 2018 dell’abbonamento Fastweb per i clienti attivi con servizio fisso e fisso/mobile convergente