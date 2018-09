Fortnite High Stakes rimandato, tutti i dettagli

Marco Locatelli,

Era previsto per oggi l’arrivo del nuovo aggiornamento High Stakes per il videogioco-fenomeno del momento Fortnite, ma invece – un po’ a sorpresa – il titolo firmato Epic Games non ha ricevuto l’update tanto atteso dai fan (non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale in merito). A questo punto è probabile che l’evento High Stakes verrà introdotto in Fortnite Battle Royale giovedì 6 settembre, insieme alle Sfide della Settimana.

Il pezzo forte di questo update è sicuramente la nuova modalità a tempo limitato “The Getaway”, studiata dagli sviluppatori per le squadre e che le spingerà ad andare in cerca di gioielli. Cioè? Sulla mappa di gioco cadranno alcune casseforti contenenti pietre preziose che andranno ovviamente recuperate prima degli avversari.

Una volta recuperati, questi forzieri andranno poi trasportati in sicurezza con un furgone in un punto preciso della mappa; che sarà indicato a schermo. Il primo team che riuscirà a portare in salvo i gioielli – evitando la raffica di proiettili degli altri team in gara e l’avanzare della tempesta – vincerà la partita.

Insieme alla nuova modalità ci saranno anche nuovi contenuti come la Skin Esclusiva Wild Card, il costume Wild Card, il rampino, il deltaplano Safe Cracker, un nuovo dorso decorativo Cuffed Base, una nuova arma e quattro nuove sfide(e relativi premi): raccogli un gioiello in cinque diverse partite – premiio: Scia; Procura un danno di almeno 500 punti ad un giocatore con il gioiello – premio: Spray; Gioca 10 partite Getaway – premio: 5000 Punti Esperienza; Completa tutte le sfide – premio: Strumenti raccolta.