Sony HX99 e HX95, fotocamere compatte con ultrazoom

Sony Cyber-shot DSC-HX99 e Sony Cyber-shot DSC-HX95 sono i nomi di due nuove fotocamere compatte appena annunciate dal gigante nipponico, che arrivano sul mercato con alcune importanti funzionalità di zoom, video in 4K e uno schermo touchscreen. Già rese note date di uscita in Europa e prezzi.

I nuovi modelli di fotocamere compatte della gamma Cyber-shot hanno all’incirca le dimensioni di un iPod ma uno spessore maggiore e un peso di circa mezzo chilogrammo. Al loro interno, un sensore da 1 / 2,3 pollici, un po’ più piccolo di quello montato sulla linea RX100, affiancato da un super zoom che va da un minimo di 24mm a uno massimo di 720mm. Disponibile un display da 3 pollici sul retro del sistema che nel caso del modello HX99 vanta funzionalità touch, un mirino pop-up e la possibilità di registrare video a risoluzione 4K.

La qualità dell’immagine fornita dalle Sony Cyber-shot DSC-HX99 e HX95 è di buona fattura anche se si tratta chiaramente di fotocamere che puntano tutto sullo zoom:

Non sono le prime fotocamere compatte di Sony ad avere funzionalità di zoom del genere ma i modelli di quest’anno aggiungono le riprese in 4K e, in un caso, un touchscreen. Saranno in vendita in Europa a partire dal mese di ottobre, con la Sony Cyber-shot DSC-HX95 che dovrebbe avere un prezzo al pubblico di 500 euro e la Sony Cyber-shot DSC-HX99 invece 520 euro circa.