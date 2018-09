TIM, le offerte Operator Attack di settembre

Filippo Vendrame,

Anche a settembre TIM continua ad ingolosire i clienti degli operatori rivali con offerte esclusive. Tariffe speciali attivabili solamente se i nuovi clienti effettueranno anche la portabilità del loro numero. Trattasi, infatti, di offerte “Operator Attack” pensate solamente per specifici target di utenti.

TIM 7 Extra Go New 20GB prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e ben 20GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 7 euro al mese. Tariffa attivabile solamente se si proviene da liad, PosteMobile, Fastweb ed altri operatori virtuali. TIM Ten One Go New 30GB è una tariffa dedicata ai clienti Vodafone ed offre chiamate illimitate e ben 30GB di traffico Internet 4G. Il tutto al costo di 10 euro al mese. TIM Ten Go New 30GB è attivabile da tutti i nuovi clienti che porteranno il loro numero, salvo da quelli che arrivano da Vodafone. La tariffa prevede 1000 Minuti di chiamate verso tutti e 30GB di Internet 4G. Il tutto a 10 euro per il primo mese e poi 10,82 euro.

TIM Ten Go New 50GB, per i clienti 3 Italia, invece, offre 1000 minuti di chiamate verso tutti e ben 50GB di Internet 4G. Il tutto al costo di 10 euro per il primo mese e poi 10,82 euro.

TIM 15 Go New 50GB è dedicata a tutti i nuovi clienti che portano il loro numero e prevede 1000 Minuti di chiamate verso tutti e 50GB di Internet 4G al costo di 15 euro al mese.

Queste tariffe possono essere attivate nei punti vendita TIM aderenti o attraverso il servizio “Passa a TIM con Operatore” presente all’interno del sito ufficiale di TIM.

In alcuni negozi è possibile attivare, per i clienti Wind, anche TIM Five SuperGo che offre chiamate illimitate verso tutti e 110MB di traffico Internet 4G a 5 euro per il primo mese e poi a 5,41 euro.

I nuovi clienti dovranno corrispondere anche i costi di attivazione e di acquisto della SIM.