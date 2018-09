TIM Special Top New 40GB per i clienti Vodafone

Filippo Vendrame,

TIM Special Top New 40GB è una speciale tariffa attivabile dai nuovi clienti che porteranno il loro numero da Vodafone. Nello specifico, TIM Special Top New 40GB propone chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e ben 40GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 10,82 euro al mese. Questa speciale tariffa può essere richiesta solamente all’interno dei punti vendita dell’operatore aderenti, oppure attraverso il servizio “Passa a TIM con Operatore” presente all’interno del sito ufficiale di TIM.

Chi avrà la possibilità di attivare TIM Special Top New 40GB dovrà anche pagare 12 euro una tantum come costi di attivazione. Oltre a questa cifra andranno corrisposti i costi d’acquisto della nuova SIM. Se la SIM non dovesse rimanere attiva per almeno 24 mesi, TIM addebiterà ulteriori 20 euro al cliente ma solamente se è presente del credito residuo. Se la SIM è richiesta attraverso il servizio “Passa a TIM con Operatore“, i costi di attivazione calano a 9 euro. In questo caso, il costo della SIM è pari a 25 euro, con 20 euro di traffico incluso da utilizzare liberamente, anche per rinnovare il canone della tariffa.

TIM Special Top New 40GB prevede l’attivazione di default anche dell’opzione “Giga di Scorta” che prevede la possibilità di navigare a 1,90 euro ogni 200 MB sino ad 1GB in caso si esaurisse il traffico dati a disposizione. Nel caso di esaurimento anche di questo GB extra, la navigazione si bloccherà sino al mese successivo.

Le nuove SIM prevedono l’attivazione del piano base “TIM Base e Chat” che prevede un canone mensile di 2 euro. In alternativa è possibile attivare i piani base “TIM Base New” e “TIM Semplice” che non prevedono canoni mensili.