WhatsApp, anteprima foto e GIF nelle notifiche

Floriana Giambarresi,

I possessori di un iPhone possono iniziare a sperimentare una novità di WhatsApp, appena rilasciata nella versione iOS dell’app di messaggistica più usata al mondo: da ora, l’anteprima delle foto e GIF è visualizzabile direttamente dalle notifiche, senza dover aprire l’applicazione.

Come anticipato da iDownloadBlog, quando si ricevono foto o GIF è possibile effettuare una pressione tramite 3D Touch o uno swipe della stessa notifica verso sinistra, e toccare Visualizza per visualizzare l’anteprima del contenuto multimediale direttamente all’interno della notifica. Il supporto per le notifiche avanzate di WhatsApp richiede iOS 10 e versioni successive.

Oltre all’anteprima delle immagini nelle notifiche è anche stata introdotta la possibilità di effettuare la ricerca dei testi presenti nella funzione Stato, nonché un avviso che segnala quando un link condiviso può portare l’utente a navigare in un sito sospetto. In questo caso il messaggio allerta, con una chiara dicitura colorata di rosso, dei potenziali rischi per il dispositivo utilizzato.

Ecco un esempio di link sospetto:

https://ẉhatsapp.com/free-tickets

Il primo carattere sembra la lettera “w” di WhatsApp, ma è invece il carattere “ẉ” (con un puntino quasi invisibile sotto la “w”), il che significa che uno spammer potrebbe aver indotto l’utente a visitare un sito Web che non era in realtà relativo a WhatsApp.

Per fruire di tali novità è sufficiente aggiornare WhatsApp per iOS alla versione 2.18.90.