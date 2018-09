Fifa 19, svelati i calciatori con skill a 5 stelle

Marco Locatelli,

A meno di un mese dall’arrivo sugli scaffali dei negozi (e una settimana dalla demo, prevista per il 13 settembre), FIFA 19 fa già parlare moltissimo di sé. L’ultima notizia riguarda i giocatori con skill a cinque stelle, dei quali è trapelata in rete una lista non ufficiale.

L’elenco, riportato su Reddit.com, è stato compilato dopo una valutazione delle statistiche dei giocatori durante la demo del gioco mostrata alla Gamescom di Colonia.

Tanti i nomi noti, le sorprese ma anche i grandi assenti. Su tutti, senza dubbio colpisce la mancanza di Cristiano Ronaldo, il nuovo top player della Juventus (e un po’ di tutta la Serie A), ma anche di Lionel Messi e Neymar. Al contrario c’è però un altro juventino (unico calciatore italiano) nell’elenco: si tratta di Federico Bernardeschi.

Ecco, di seguito, la lista (non ufficiale):

Marcelo (Real Madrid)

Coutinho (Barcelona)

Mbappé (PSG)

Ibrahimovic (L.A. Galaxy)

Depay (Lyon)

Zaha (Crystal Palace)

Coman (Bayern Munich)

Bernardeschi (Juventus)

Corona (Porto)

Acuña (Sporting CP)

Elia (Istanbul)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Ødegaard (Vitesse)

Neres (Ajax)

Shaqiri (Liverpool)

Sul web sono stati svelati anche i nomi delle squadre che potrebbero essere utilizzate nella demo: Bayern Monaco, Juventus, Paris Saint Germain, Manchester City, Manchester United, Borussia Dortmund, Real Madrid, Atletico Madrid e Tottenham.

Ricordiamo che FIFA 19 sarà disponibile per PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X, Nintendo Switch e Pc a partire dal 28 settembre.