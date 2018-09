Google Chrome 69, nuovo design e più sicurezza

Luca Colantuoni,

Google ha festeggiato il decimo compleanno del suo browser con il lancio di una nuova versione che introduce diverse novità, tra cui un’interfaccia rinnovata basata sui principi del Material Design 2. Chrome 69 per desktop, Android e iOS offre inoltre un nuovo password manager e una ricerca più smart.

Le novità estetiche si notano subito dopo aver aggiornato il browser. Google ha abbandonato la forma trapezoidale delle schede che ora sono rettangoli con bordi arrotondati. Gli utenti vedranno più forme curve, nuove icone e una nuova palette di colori. Sono stati inoltre semplificati i menu e la toolbar su iOS è stata spostata in basso. L’azienda di Mountain View ha potenziato la Omnibox, ovvero il box che combina la barra degli indirizzi con la barra delle ricerche. Ora mostrerà direttamente i risultati di una query senza la necessità di aprire una nuova scheda.

Se viene cercato un sito web, Chrome segnalerà che la corrispondente scheda è già aperta. In futuro la Omnibox permetterà di trovare direttamente i file in Google Drive. La versione 69 del browser include anche un nuovo password manager. Quando l’utente deve effettuare la registrazione ad un sito, Chrome consente di generare una password sicura che verrà salvata e sincronizzata su desktop e mobile. Password, indirizzi e numero della carte di credito vengono memorizzati nell’account Google, in modo da utilizzarli per la compilazione automatica dei form.

Google ha già avviato lo sviluppo di future funzionalità. Nelle prossime versioni verrà aggiunto il supporto per la realtà aumentata, utile ad esempio per inserire oggetti digitali nell’ambiente reale. Verrà inoltre incrementato l’uso dell’intelligenza artificiale. Quando l’utente cercherà informazioni su un cantante, Chrome mostrerà non solo la sua biografia, ma anche le date dei prossimi concerti e dove acquistare i biglietti. Il browser anticiperà dunque le intenzioni degli utenti, fornendo risultati proattivi.