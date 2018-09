Honor 8X e 8X Max, grande schermo con notch

Luca Colantuoni,

Come anticipato qualche giorno fa, il produttore ha annunciato due nuovi smartphone di fascia media. Honor 8X e 8X Max prendono il posto del precedente Honor 7X, rispetto al quale ci sono diverse novità dal punto di vista estetico e hardware. Entrambi saranno disponibili in Cina tra settembre e ottobre, ma almeno uno dei due potrebbe arrivare anche in Europa.

A prima vista i due smartphone sembrano identici. Osservando meglio la parte frontale si possono notare sottili differenze. Honor 8X ha un notch più tradizionale e una cornice inferiore di spessore molto ridotto (4,25 millimetri) che hanno permesso di ottenere uno screen-to-body ratio del 91%. La “tacca” di Honor 8X Max è più piccola e possiede un design a goccia. La cornice inferiore ha uno spessore maggiore e contiene il logo, ma l’area di visualizzazione è simile (90%). Ciò è dovuto alla diagonale da 7,12 pollici (2340×1080 pixel) contro i 6,5 pollici (2244×1080 pixel) del modello più piccolo.

Honor 8X integra un processore octa core Kirin 710, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibile con schede microSD. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 20 e 2 megapixel, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 16 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). La batteria ha una capacità di 3.750 mAh.

Honor 8X Max viene offerto invece con processori Snapdragon 660 o 636, 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, dual camera posteriore da 16 e 2 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel e batteria da 5.000 mAh. Entrambi hanno il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB e il lettore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia EMUI 8.2.

I prezzi di Honor 8X sono 1.399 yuan (4GB+64GB), 1.599 yuan (6GB+64GB) e 1.899 yuan (6GB+128GB), mentre quelli di Honor 8X Max sono 1.499 yuan (4GB+64GB) e 1.799 yuan (4GB+128GB). I due smartphone saranno in vendita dall’11 settembre. La versione di Honor 8X Max con processore Snapdragon 660, 6 GB di RAM e 64 GB di storage arriverà sul mercato ad ottobre.